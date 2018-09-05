Лукашенко дал счастье, а «декретницы» из Новополоцка просто хотели денег

«Переборщили» с поддержкой и тут же исправили ситуацию.

«Декретным» матерям из Новополоцка вместо выплат на детей предлагают увольняться. Речь идет о сотрудницах торговой сети «Базис», которая находится на грани банкротства и не может в срок рассчитаться со своими работницами. Еще недавно молодые матери жаловались на задержку выплат, рассказывая, что получают деньги по «алфавиту».

И вот, 4 сентября женщины встретились с руководством предприятия. Администрация прямо сообщила им, что ждать «декретных» выплат в ближайшее время не нужно и стоит поискать другую работу или получать материальную помощь через Фонд социальной защиты.

— Нам чётко дали понять, что получать деньги в срок мы не будем, — рассказала Еврорадио Анна, молодая жительница Новополоцка. — Сказали, что те, кому «декрета» осталось полгода и меньше, могут остаться на предприятии. Но выплаты также будут задерживать. А кому осталось больше времени, посоветовали переводиться или увольняться».

Правда, как устроиться на работу с маленьким ребёнком на руках в небольшом городе, на предприятии не объяснили. Молодые матери обращались со своей проблемой в Новополоцкий горисполком и в Витебский облисполком, но помочь им не смогли.

Осталась последняя надежда: в ближайшее время «декретницы» намерены написать письмо Александру Лукашенко и лично привезти это обращение в Минск. Вот только внемлет ли их жалобам президент?

О том, что «поддержка материнства и детства являются приоритетными направлениями социальной политики суверенной Беларуси» глава государства упоминает с завидной регулярностью. В каждом предвыборном обещание Александр Лукашенко грозит «усилить материальную помощь молодым мамам и многодетным родителям». Не забывая, конечно же, подчеркнуть важность в этом своей роли.

Дошло до того, что он прямо заявил, что «нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси».

— Знаете, в некоторых вещах мы переборщили, — скромно отметил Лукашенко в декабре минувшего года. — Особенно в части первого ребенка. Поддержка семей с первым ребенком — всем платим. Зачем? Ребенок в семье — это счастье. Какая бы семья ни была, рождение ребенка, особенно первого, когда ты их не видел, не знал, не понимал, это счастье. А мы за это счастье вам платим.

Похоже, матерям из Новополоцка как раз и дали возможность бескорыстно насладиться этим счастьем. И они банально хотели денег.