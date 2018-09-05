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Общество
05.09.2018
REALTY.TUT.BY
Три года в доме не живут — повод начать процедуру изъятия. Новый указ по пустующему жилью

Президент 4 сентября подписал новый указ № 357 «О пустующих и ветхих домах». Мы внимательно почитали документ и выяснили: поблажек больше не будет.

Пустующие дома будут выявляться в течение полугода, и, если владелец не подтвердит действиями желание привести дом и участок в порядок и использовать по назначению, дом пойдет с молотка или под бульдозер в течение года.

Какие дома признают пустующими и ветхими?

Пустующими — дома, в которых в течение трех лет не проживали ни дня и чьи владельцы не предоставили в местный исполком (сельсовет) уведомления о намерении использовать дома для проживания.

Ветхими — аварийные и грозящие обвалом дома, где в течение одного года не живут и не принимают меры по восстановлению либо сносу.

Чтобы признать дом пустующим или ветхим, его должна посетить комиссия (состав ее внушительный — от чиновников до милиции) и на месте установить (опросив соседей в том числе), что дом необитаем.

Кстати, искать ветхие и пустующие дома будут не только в деревнях — комиссии будут изучать и райцентры, и областные центры, и даже Минск, где тоже есть ветхие и пустующие усадьбы. Причем каждые полгода.

Нашли пустующий — что дальше?

Владельцу пришлют уведомление, что дом хотят признать пустующим. Если тот в течение месяца не пришлет ответное уведомление, что будет его использовать для проживания, либо откажется от дома, либо не будет найден, сведения о пустующем доме публикуются в СМИ и на сайтах райисполкомов или администраций районов.

В теории, наследники могут и не иметь на руках документов, удостоверяющих право на дом. Об этом они также должны уведомить местные власти. Если владелец дома проходит службу или учится за пределами населенного пункта, он должен уведомить об этом местные власти — тогда в течение трех лет его домом никто интересоваться не будет.

После того как сведения о доме провисели на сайте местного исполкома месяц, а владельцы не объявились, дом в течение 15 дней комиссией должен быть включен в реестр пустующих домов. И не менее чем через два месяца сведения о нем должны поступить в суд, который признает дом и участок собственностью райисполкома. О суде владельца местные власти должны известить. Кстати, собственник может, пока извещение о суде не поступило, продать дом. После суда у исполкома будет 30 дней на то, чтобы определиться: дом будет снесен или продан.

Что будет с имуществом в доме?

Его должны описать. То, что будет оценено меньше пяти базовых, признается собственностью территориально-административной единицы. Местный райисполком должен решить, что с ним делать — передать куда-то или продать. То, что будет стоить больше пяти базовых, должен признать бесхозяйным сначала суд — и тогда вещи опять-таки достаются административной единице, а исполком в течение 30 дней решает, что с ними делать.

Продавать пустующий дом на аукционе или любому заявителю, будет решать местный райисполком. Исключение — дома в областных центрах и Минске, тут возможны только аукционы. При этом областные власти могут список «аукционных» населенных пунктов расширить, включив те, где высок спрос на землю. Наверняка в список включат населенные пункты под Минском.

Если дом захотят продать без аукциона, должны дать объявление в СМИ и на сайте райисполкома. Если в течение 30 дней найдется больше одного покупателя, придется проводить аукцион. Если никто не откликнется, цену снизят на 20%, потом через месяц — на 50, еще через месяц — на 80 процентов.

На аукцион дома хотят выставлять по рыночной цене. Если заявителей не будет, на последующие торги дом будет выставляться с таким же понижением цены на 20, 50, 80 процентов.

Деньги, вырученные от продажи пустующих домов, пойдут в бюджет той деревни или города, где он расположен.

Любопытно, что прописано в указе: земли, на которых находится пустующий дом, подлежащий сносу, могут быть местным исполкомом переданы новому землепользователю при условии, что он осуществит снос за свой счет либо оплатит этот снос.

Что с ветхими домами?

Порядок действий властей почти идентичен. В течение месяца после выявления ветхого дома хозяин получит уведомление о необходимости восстановления жилья, либо о необходимости сноса в течение года, либо получения разрешения на реконструкцию (за ним нужно обратиться в течение 6 месяцев). Если владелец не реагирует и согласен на снос, сносить будут за счет местного бюджета.

Если не согласен, а дом находится в райцентре, в областном центре или в Минске, местные власти подадут в суд, иск будет звучать так:

Продавать ветхий дом будут так же, как и пустующий. В Минске и пригороде, скорее всего, через аукцион.

Собственнику вернут сумму, за которую был продан дом, но не больше, чем его оценили изначально, за вычетом расходов на аукцион. И опять же, земли, на которых находится ветхий дом, подлежащий сносу, могут быть местным исполкомом переданы новому землепользователю при условии, что он осуществит снос за свой счет либо оплатит этот снос. Снести дом новый собственник должен не более чем за 30 дней.

Кстати, ветхий дом до суда собственник может и сам продать, главное — успеть найти покупателя.

Добросовестные покупатели защищены

Кстати, в указе отдельно прописано, что если решение суда о признании дома бесхозяйным будет отменено, бывший собственник может вернуть себе дом, только если он перешел местному исполкому. Если же продан, сможет рассчитывать на сумму, за которую был продан, если снесен — на компенсацию в сумме, в которую был оценен перед сносом.

Для чего принимали указ?

Основная цель — ускорить процедуру изъятия пустующего и ветхого жилья. Предыдущая процедура могла растягиваться на десятилетия. Часто местные власти жалели людей и десятилетиями «не чапали» родовые гнезда, на которые у наследников нет времени и сил. Теперь есть указ, где четко прописано: раз в полгода комиссия, выявлен пустующий дом — найден владелец — извещен — нет реакции — суд, снос или продажа. Все должно уместиться в полгода, максимум — год.

 
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