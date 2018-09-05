Как долго и как глубоко будет падать рубль?

Экономисты объяснили, почему доллар находится на максимуме.

С начала прошлой недели доллар и евро подорожали на 6 копеек по отношению к белорусскому рублю, на столько же стали дороже 100 российских рублей. Почему это происходит и когда закончится падение — Радыё Свабода рассказали эксперты. Приведем несколько цитат.

Нынешний курс в 2,11 рубля за доллар — самый низкий со времен деноминации, которая проводилась в 2016 году при курсе около 2,005 рубля за доллар.

Старший аналитик группы компаний Forex Club Валерий Полховский полагает, что таким образом постепенно проявляется влияние ослабления российского рубля к доллару:

— В России рубль ослаб против доллара, а у нас сначала не произошло изменений курса белорусского рубля к доллару, поэтому наш рубль усилился против российского. Но у нас экономика достаточно глубоко привязана к российской, такое состояние курсов не очень для нас позитивное. Поэтому необходимо постепенно выравнивать курс с российским рублем к тому, что был раньше. Думаю, это мы и наблюдаем.

Полховский предполагает, что если российский рубль вернется к прежнему курсу, то и белорусский вырастет вслед за ним. Пока же будет происходить «корректировка» курса белорусского рубля к российскому в сторону ослабления белорусского. Но вряд ли она превысит 3-5%.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб среди причин ослабления рубля видит глобальные процессы. По его словам, за последние месяцы падают и даже достигают исторических минимумов многие развивающиеся страны. У некоторых из них на это были очевидные причины. Как, например, санкции против России или Турции.

— Просто идет процесс глобальных бегств от рисков. Мировые инвесторы, которые в спокойные времена любят вкладывать в экономики развивающихся стран, могут резко изменить настроение, массово выходить из них и вкладываться в экономики наиболее развитых и спокойных стран.

Сегодня капиталы перетекают в США, Германию, Францию, Швейцарию, Японию. Падение белорусского рубля последних дней —это часть общемирового процесса, — считает Иосуб.