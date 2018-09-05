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В мире
05.09.2018
Тереза Мэй назвала подозреваемых офицерами ГРУ

Премьер-министр Великобритании во время выступления в парламенте добавила, что это отравление «почти наверняка было также одобрено за пределами ГРУ в высших органах государственной власти России».

Тереза Мэй рассказала о подробностях расследования. По ее словам, около 250 детективов полиции изучили 11 тысяч часов видеозаписей, чтобы определить подозреваемых и провели более 1400 допросов, сообщает Газета.ru.

По ее словам, Россия запустила «поток ложной информации» с момента отравления «Новичком» первых жертв. Она считает, что только у Москвы были причины отравить Скрипалей.

Также Мэй озвучила, что Великобритания намерена выступать за расширение европейских санкций против России.

Напомним, Великобритании назвали имена двух россиян, которых подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это Александр Петров и Руслан Боширов. Их обвиняют по четырем статьям, в том числе, в покушении на убийство полицейского.

 
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