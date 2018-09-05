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Прикол дня в Рунете: «Имена и фотографии ни о чем не говорят»
В МИД России не смогли рассказать о тех людях, которых британская прокуратура назвала подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Рунет, прочитав заявление официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, молниеносно отреагировал своим шуточным фотофактом, процитировав чиновницу: «Имена и фотографии ни о чем не говорят».
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