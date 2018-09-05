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Экономика
05.09.2018
Салiдарнасць
«Судя по заявлениям МАРТа, куры питаются свиньями!»

Министр – о расследовании по растущим ценам на мясо: «Это очень непростое дело».

Мясо курицы дорожает в Беларуси уже третий месяц. Сейчас специалисты МАРТ заканчивают проводить антимонопольное расследование, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли.

— По птице мы уже заканчиваем расследование, специалисты-эксперты готовят материал, — отметил Владимир Колтович, сообщает TUT.BY. — Сразу скажу, что это очень непростое дело, поскольку нужно задать очень много вопросов как самим предприятиям, так и их контрагентам, изучить ситуацию на внешних рынках. Это дело передается на рассмотрение комиссии по установлению нарушений антимонопольного законодательства.

Вслед за птицей стали расти цены и на другие виды мяса. Чиновники говорят, что мясная продукция в целом в 2018 году подорожала именно из-за роста цен на мясо птицы.

— Нужно понимать, что эта продукция (свинина и курятина) взаимосвязана. Если растет цена на птицу, то свинина за ней двигается, — пояснил Иван Вежновец, замминистра антимонопольного регулирования и торговли. — После антимонопольного расследования по птице какие-то сдвиги будут и по свинине. Какие-то результаты на текущий момент я бы не хотел озвучивать. После решения комиссии мы это все общественности предоставим.

Байнет: «А по какой причине свинина двигается за курятиной?»

Пользователи сети, как и многие белорусы, третий месяц возмущены растущими ценами на мясо. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Извините, а Надежда Котковец не родственница замминистра? Уж больно слог похожий».

«Судя по заявлениям МАРТа, куры питаются свиньями!»

«По причине того, что бензин дорожает каждую неделю».

«Да, а за свининой бегут цены на коммуналку, автомобили, турпоездки, проезд в метрополитене, аренду помещений, обучение в ВУЗах. И все хотят догнать свинину».

«Налицо сговор производителей ввиду открывшихся рынков России и Китая. Надеюсь, МАРТ покажет, что он хоть на что-то способен».

«Информации — ноль. Что хотел сказать министр, кто-нибудь понял?»

 
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