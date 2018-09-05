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В мире
05.09.2018
Скотленд-Ярд назвал имена и показал двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Фотофакт

Британская полиция назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в марте этого года.

«Есть достаточно оснований для того, чтобы предъявить обвинения российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, в том числе в сговоре с целью убийства в Солсбери с помощью отравляющего газа», - говорится в заявлении полиции, сообщает ВВС.

Скотленд-Ярд отмечает, что имена обвиняемых, скорее всего, ненастоящие.

Как сообщает Королевская прокуратура Британии, был выдан европейский ордер на арест россиян, однако запроса об их экстрадиции не будет.

- Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих граждан, поскольку российская конституция не позволяет экстрадировать граждан своей страны, - пояснила представитель прокуратуры Сью Хемминг.

Как отмечается в сообщении полиции, 2 марта двое россиян прилетели в Лондон из Москвы и остановились в отеле City Stay. На следующий день утром они отправились на поезде в Солсбери и вернулись в Лондон вечером того же дня.

4 марта подозреваемые снова отправились по тому же маршруту в Солсбери, где попали на запись камер наблюдания возле дома Скрипалей. В тот же день вечером они вернулись в Лондон и вылетели в Москву.

 
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