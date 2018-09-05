Послевкусие. Самый молодой министр хочет, чтобы «белорусы проснулись и поверили в себя»

Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев поделились с читателями «Салiдарнасцi» впечатлением от встречи с Дмитрием Крутым.

Лидеры «Говори правду» встретились с назначенным в августе министром экономики Дмитрием Крутым.

— Общее ощущение, новый министр хочет, чтобы, цитирую: «беларусы проснулись и поверили в себя», — написал на своей странице в Фейсбуке Андрей Дмитриев:

«Салідарнасць» попросила политиков поделиться подробностями встречи с новым министром.

По словам Татьяны Короткевич, встреча c министром оставила хорошее впечатление. В разговоре с главой ведомства были затронуты многие проблемные вопросы. Например, о деятельности Общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства в регионах:

— Мы говорили о том, как эти советы могли бы способствовать развитию малого бизнеса на местах. Они могут предлагать концепции развития регионов, проводить мониторинг реализации законодательства на местах. Главная задача — постоянный диалог и устойчивое развитие. Ведь основной потенциал регионов сегодня — это предпримчивые люди и их идеи.

Кроме того, Крутому рассказали о том, на что чаще всего жалуются представители малого и среднего бизнеса. Часто изменяющееся законодательство не вселяет в людей уверенность. Нужны не декреты и указы, а понятный и прозрачный закон, принятый в результате открытых общественных и парламентских обсуждений.

— Еще одна проблема — неравные условия для ведения бизнеса. Часто государственные предприятия пользуются привилегиями, что не способствует конкуренции с частным бизнесом. И от этого нужно уходить, — считает Короткевич.

— У нас всегда были хорошие отношения с министерством экономики. И с бывшим министром мы встречались не один раз. Всегда это были встречи по делу: мы разговаривали, а не просто доносили свои мысли и идеи. Новый министр одного с нами возраста, и это значит, что он еще лучше понимает нас. Приятно, что он продолжил эту традицию встреч и диалога, — поделился впечатлениями Андрей Дмитриев.

Из нового в общении с чиновниками:

— У меня много визиток самых разных чиновников. Визитка нового министра — первая, на которой указан номер мобильного телефона. Для меня это сигнал об определенной смене взглядов, о большей открытости.

Новый министр экономики ведет себя, словно он в Канаде. Фотофакт

По мнению собеседника, новый глава министерства готов пойти дальше разговоров с представителями гражданского общества:

— Ряд наших предложений он поддержал и пообещал поспособствовать их реализации. Например, наше предложение о парламентских слушаниях до конца этого года, посвященных реализации Декрета №7 «О развитии предпринимательства». Ведь мы видим, что есть неплохой закон, но в регионах при этом практически ничего не меняется.

По словам лидера «Говори правду», Дмитрию Крутому также рассказали о том, как заинтересовать чиновников на местах в реальном росте малого бизнеса:

— Нужно сделать так, чтобы налоги от деятельности местного бизнеса оставались даже не в райисполкомах, а там, откуда они поступили. Чтобы местные власти были заинтересованы в росте малого бизнеса.

Дмитрий Крутой рассказал собеседникам о том, реализуется программа самозанятости, которую в том числе продвигала кампания «Говори правду». По словам чиновника, на сегодняшний день зарегистрировалось огромное количество желающих.

— У нового министра, мне так кажется, есть ощущение, что на политическом уровне принято принципиальное решение сделать главным направлением развитие предпринимательства, — рассказал Андрей Дмитриев.

Во время встречи был обсужден план индустриализации регионов. По словам активистов, министр подчеркнул, что план вовсе не предусматривает появление в каждом районе нового завода за счет государства, который потом придется подкармливать из бюджета:

— Речь как раз о том, как в первую очередь развивать предпринимательскую инициативу. По мнению министра, люди должны сами вкладываться в свое дело, участвовать в разработке этого плана.

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