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Лица
05.09.2018
Илья Горин
Ники Минаж оголила грудь перед толпой (не факт, что случайно)

Во время выступления звезды на фестивале Made In America в Филадельфии у нее случилась неприятность с костюмом, в результате которой рэперша ненароком оголила грудь перед 50-тысячной толпой.

Видео инцидента гости фестиваля «пачками» распространили в сети.

Ники, быстро сориентировавшись, поправила грудь и продолжила танцевать.

Не исключено, что «случайность» вовсе не случайна. Тем более, что Минаж не впервой эпатировать публику своими оголениями. К примеру, так она пришла в прошлом году на один из показов Недели моды в Париже:

 
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Ники Минаж оголила грудь перед толпой (не факт, что случайно)


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