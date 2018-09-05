Ники Минаж оголила грудь перед толпой (не факт, что случайно)

Во время выступления звезды на фестивале Made In America в Филадельфии у нее случилась неприятность с костюмом, в результате которой рэперша ненароком оголила грудь перед 50-тысячной толпой.

Видео инцидента гости фестиваля «пачками» распространили в сети.

Ники, быстро сориентировавшись, поправила грудь и продолжила танцевать.

Не исключено, что «случайность» вовсе не случайна. Тем более, что Минаж не впервой эпатировать публику своими оголениями. К примеру, так она пришла в прошлом году на один из показов Недели моды в Париже: