Esquire опубликовал лонгрид, как в Беларуси сажают подростков за наркотики

Российский журнал показал фото, письма, выдержки из интервью с матерями.

«Когда его задержали с каким-то пакетом в подъезде, ему всего 15 лет было. Оказалось, что в пакете спайсы. Только мальчик мой говорил, что нашел его и хотел в милицию отнести. Но неважно это все, на самом деле. Ему же только хранение могли предъявить. А потом нашелся какой-то свидетель, который дал показания: да, покупал у моего сына. Причем и время назвал -- как раз когда Витя в школе был, его там весь класс видел. Но следователей это не смутило, получил 10 лет. Три года уже отсидел», -- цитирует Esquire мать осужденного Елену.

И уточняет: такие суровые приговоры белорусские суды выносили не всегда. Наказание по «наркотической» 328 статье ужесточили с 2015 года, когда в силу вступил декрет Александра Лукашенко «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»: теперь ответственность наступает с 14 лет.

Белорусское законодательство строже российского: в Москве за хранение или приобретение наркотиков без сбыта можно получить до трех лет лишения свободы, в Минске — от пяти лет и больше, но в основном сроки начинаются от семи лет. Если изъятое вещество потянет на крупный размер или же фигурантов в деле будет несколько, то за решеткой можно провести свыше восьми лет. Если же покупатель погиб, то продавцу наркотиков грозит до 25 лет. Рассчитывать на условно-досрочное освобождение, амнистию или замену режима не приходится, эти нормы к 328-й статье не применяются.

Авторы пишут, что белорусские власти защищают нововведения изо всех сил. Министерство здравоохранения утверждает, что за двенадцать лет в стране стало на 40% больше наркоманов: с 6145 человек в 2005 году до 8649 человек на начало 2017 года. В основном это люди в возрасте от 20 до 40 лет. В последние годы растет употребление спайсов: здесь в группе риска те, кому 15–29 лет, уверены в ведомстве. А в МВД утверждают, что новые законодательные меры работают: в 2017 году было зафиксировано почти 5,5 тысяч наркопреступлений, это на 15% меньше, чем годом ранее.

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Напомним, на протяжении всего года «Матери 328» протестовали против жесткой статьи УК. Массовая голодовка прошла во многих городах Беларуси. В интервью «Cалiдарнасцi» Марина Мацулевич рассказала, что ее сына осудили на 14 лет лишения свободы, несмотря на то, что тот добровольно сдал наркотики. Мама Романа (как и много другие матери, жены, сестры) добивается освобождения близкого.