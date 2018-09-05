Объявлена цена билетов на матчи БАТЭ с «Челси», «ПАОКом» и «Види»

Представлена билетная программа на домашние игры чемпионов Беларуси в групповом раунде Лиги Европы.

Осенью БАТЭ померятся силами на «Борисов-Арене» с греческим ПАОКом (4 октября), английским «Челси» (8 ноября) и венгерским «Види» (29 ноября).

На официальном сайте клуба названа стоимость билетных пакетов (на все три матча), которые поступят в реализацию в пятницу, 7 сентября. На протяжении четырех первых дней (до 10-го включительно) продажа осуществляется только среди обладателей клубных карт ФК БАТЭ на сезон-2018.

На матчах будет действовать разделение трибун на четыре ценовые категории:

3-я – 85 рублей;

2-я – 110 рублей;

1-я – 150 рублей;

Высшая – 180 рублей.

Распределение секторов по категориям выглядит так:

3-я - А1, А2 (ряды 1-2), А3 (ряды 1-3), А4 (ряды 1-3), В1 (ряды 1-3), В2 (ряды 1-3), В3 (ряды 1-2), В4, С1, С2, D2, D3, E1, F4, H1, H2, H3;

2-я - А2 (ряды 3-22), В3 (ряды 3-22), E2, F3;

1-я - А3 (ряды 4-22), А4 (ряды 4-7), В1 (ряды 4-7), В2 (ряды 4-22), Е3, Е4 (ряды 1-7), F1(ряды 1-7), F2;

Высшая - А4 (ряды 8-22), В1 (ряды 8-22), E4 (ряды 8-21), F1 (ряды 8-21).

Владельцы клубных карт ФК БАТЭ на сезон-2018 будут пользоваться приоритетным правом на приобретение и получат скидку в размере 30 рублей на билетные пакеты любой категории. Но данная скидка распространяется на покупку лишь одного билетного пакета. Квота для обладателей клубных карт – три билетных пакета в руки.