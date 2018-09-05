Прокуратура отказалась предъявлять обвинение Спейси и Сигалу

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения актеру Кевину Спейси в сексуальных домогательствах в связи с истечением срока давности по предполагаемому преступлению.

Инцидент, по словам жертвы, произошел в 1992 году.

«...проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым», - приводит портал TMZ выдержку из постановления прокуратуры.

По той же причине не будут разбираться и с делом актера Стивена Сигала, которого обвиняли в изнасиловании, случившемся в 1993 году.