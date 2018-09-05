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05.09.2018
Названы продукты, которые однозначно подорвут вашу диету

Известно, что во многом успешность диеты зависит от способности контролировать чувство голода.

И это бывает непросто, если в рационе остаются определенные продукты. Диетологи составили список продуктов, которые усиливают аппетит, сообщает meddaily.ru.

Во-первых, опасны соленые закуски вроде чипсов, соленых орешков. Само по себе добавление соли заставляет человека потреблять больше еды и искать калорийные продукты. Плюс, после соленого человек испытывает жажду, которую некоторые пытаются побороть, продолжая есть.

Салаты не менее опасны, ведь мало кто сможет насытиться шпинатом или листовым салатом. Итог - человек все равно перекусывает. Ситуацию можно исправить, сделав салат более питательным за счет белка (добавить яйца, курицу, лосось или бобовые), медленно усваиваемых углеводов (запеченный картофель, коричневый рис) и небольшого количества жира (сыр фета, орехи, семечки, авокадо).

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Рисовые хлебцы традиционно можно найти в отделе диетических продуктов. На самом деле, в них немного клетчатки, а основным компонентом является обработанный рис, который сильно повышает уровень инсулина в ответ на скачок сахара и вызывает чувство голода. Эксперты советуют переключиться на хлебцы из цельнозерновой муки и добавлять к ним авокадо, ореховое масло или хумус.

Соки считаются весьма полезными за счет содержания витаминов и антиоксидантов. Однако они сильно будоражат аппетит. Так как в соках, в отличие от целого овоща или фрукта, почти нет клетчатки. Калории из жидкости всасываются моментально, оставляя чувство голода.

Алкоголь вообще переводит мозг в режим «вечного голода». То есть он усиливает аппетит, вызывая тягу именно к вредной пище. Плюс, все, что съедается вместе со спиртным, с большой вероятностью отложится в виде жира из-за особенностей метаболизма.

 
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