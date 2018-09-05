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Спорт
05.09.2018
Салiдарнасць
«Военные эти…» Агроном раскритиковал директора стадиона «Динамо»

Главный агроном стадиона «Динамо» Сергей Бирюля рассказал, что не знает, дотянет ли газон на новой арене до конца сезона.

Приводим выдержку из его интервью Tribuna.com.

– Сколько человек следят за полями на «Динамо»?

– По штатному расписанию положено 11, но работают семь. Полную квоту набирать не планируют. Директор не понимает, чем они будут заниматься зимой. Хотя я прекрасно знаю, что они будут делать. Но он начальник.

Вообще, можно и меньше людей, но тогда нужен определенный набор техники. А ее нет. Я не знаю, кто занимался закупками и почему так вышло, но мы работаем без трактора.

– Как можно работать без трактора?

– Никак! Надо просто купить трактор. В Беларуси есть такой. В Бобруйске собирают. Одна загвоздка – нет специальной резины. Если такой трактор запустить на поле, на траве останутся следы, которые потом очень трудно убрать. Поэтому нужна иностранная машина, но, видимо, ее закупка очень сложна для руководителей.

Хотя в свое время в Минске был один человек, с которым очень легко работалось, – покойный мэр столицы Михаил Павлов. Если что-то было нужно, все решалось очень быстро. Сколько бы техника ни стоила. От его распоряжения до появления техники на объекте обычно проходило меньше двух недель. Павлов оставил очень добрую память. Никогда не стеснялся говорить с обычными людьми. При этом слышал их, понимал и разбирался. Таких мэров ни до него, ни после в Минске не было.

– Вы ведь трактор арендуете у АБФФ.

– Это отдельная история. Мы договорились с федерацией, но трактор самостоятельно по городу не передвигается. А эвакуатор стоит 200 рублей. Когда шеф узнал расценки, стал рассказывать про дороговизну. А я что, на дачу себе этот трактор тянул? Для дела же! Военные эти…

– Технику планируют докупать?

– Необходимый список я отдал, но движения пока нет, – сказал Бирюля.

Отметим, что с недавнего времени директором стадиона «Динамо» является Василий Алексеенко.

Он бывший военный: служил в войсковой части 6636 (г. Целиноград), войсковой части 3519 (г. Хабаровск), войсковой части 3214 (г. Минск), войсковой части 5448 (г. Минск), войсковой части 3403 (г. Минск) корпус охраны общественного порядка — начальник штаба, командир корпуса.

Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За службу Родине» I и II степени, медалями «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку», «За безупречную службу» I степени, юбилейными медалями, кортиком.

Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»

 
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