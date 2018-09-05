Бомбу, убившую Захарченко, спрятали за Чебурашку

Она была заложена в вывеску над входом в кафе «Сепар».

Взрывное устройство, которое убило главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, было спрятано за вывеску донецкого кафе «Сепар», пишет Московский комсомолец.

По данным издания, бомба была заложена в вывеску над входом в кафе. На фотографиях кафе до взрыва видно, что на ней был изображен Чебурашка в военном камуфляже.

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