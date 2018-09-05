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Бомбу, убившую Захарченко, спрятали за Чебурашку
Она была заложена в вывеску над входом в кафе «Сепар».
Взрывное устройство, которое убило главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, было спрятано за вывеску донецкого кафе «Сепар», пишет Московский комсомолец.
По данным издания, бомба была заложена в вывеску над входом в кафе. На фотографиях кафе до взрыва видно, что на ней был изображен Чебурашка в военном камуфляже.
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