Билборды с Некляевым не провисели в Минске и полдня. За компанию сняли и Жигимонта

Изображения поэта и телеведущего появились в центре столицы в рамках акции #добрыясловы.

Фото facebook.com/belavus

Утром 5 сентября на проспекте Независимости в Минске появились ситибоксы с изображением поэта и политика Владимира Некляева и телеведущего Юрия Жигимонта («Падарожжа дылетанта»). Рекламу разместил магазин национальных сувениров Symbal.by. Владелец магазина Павел Белоус написал об этом на своей странице в Фейсбуке:

— На праспекце Незалежнасці сёння з’явіліся першыя білборды нашай акцыі #добрыясловы. Героі сюжэтаў: Уладзімір Някляеў і Юрый Жыгамонт. Ідэя простая: добрыя і годныя людзі наўпрост звяртаюцца да мінакоў з добрымі і мілымі словамі.

Спадзяемся, што такія выпадковыя гарадскія кампліменты і падбадзёрванні ад вядомых беларусаў будуць выклікаць усмешку ў людзей і ўздымаць настрой.

Но настроение прохожих Некляев и Жигимонт поднимали недолго. Спустя несколько часов инициатор акции сообщил о том, что ситибоксы заменили на прежнюю рекламу магазина:

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