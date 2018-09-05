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Общество
05.09.2018
Салiдарнасць
Сохранится летняя погода: до 28°С, возможны грозы

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

5 сентября местами по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Температура воздуха днем повысится до +21..+28°С, сообщает сайт Белгидромета.

6 сентября преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и у утром в отдельных районах туман.

Температура воздуха в ночные часы составит +9..+16°С, днем — +20..+27°С.

7 сентября преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в ночные часы составит +9..+16°С, местами +7..+8°С. Днем воздух прогреется до +21..+28°С.

 
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