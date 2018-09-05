Коммерсантъ: Москва устала от Лукашенко

Дмитрий Дризе считает, что Москва не хочет избрания Александра Лукашенко на очередных выборах в 2020 году.

— Президентские выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 году — правда, не исключается, что они состоятся раньше, — рассуждает политический обозреватель «Коммерсантъ FM». — Смысл инсинуаций в том, что за без малого 30 лет Москва устала от Лукашенко и давать деньги под него более не желает.

Возможно, ему поставлен жесткий ультиматум. И, судя по всему, России не очень нравится формат передачи власти по наследству — сначала старшему сыну Виктору, а затем младшему Коле Лукашенко.

Глава Беларуси, понятно, нервничает. И понятно, почему достается подчиненным — чтобы не вздумали сомневаться и, не дай бог, придумывать какое-нибудь подобие переворота — лидер в полной силе. Но очень может быть, что власть придется все-таки отдать, пусть даже формально.