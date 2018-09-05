Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Билборды с Некляевым не провисели в Минске и полдня. За компанию сняли и Жигимонта
Сохранится летняя погода: до 28°С, возможны грозы
Путиниана: «Вот Путин идет по высокой траве; нашел гриб; съел ягоду; устал, присел на пенек…»
Почему АЭС не поможет белорусам слезть с газпромовской иглы
Маргелов: «Восклицали: ура, прозападники пришли в правительство. Преждевременно радоваться»
Нашел новую работу автор фразы «самолеты с валютой уже на подлете»
«Сенсацыя» канала «Незыгар» пра Румаса аказалася фэйкам
Директор магазина рассказала, как воровали для чиновника Мингорисполкома
В США разгорается скандал вокруг вербовки российских миллиардеров
Шорт-ліст прэміі Гедройца: пяць плюс адна
В Париже ограбили семейную пару из России: только драгоценностей унесли на 500 тысяч евро
Бывший командир части в Печах: «Впервые про поборы услышал от мамы Коржича»
Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»
Захаров попытался дать интервью на инглиш: «Юности» пришлось менять тарелку
Венерические заболевания, какими чаще всего болеет молодежь Беларуси
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Шендерович: «Путин всех победил»
«Поехали на дачу, и подружку красивую возьми»
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Романчук: «Спрашивается, зачем нарываться?»
Один из главных банкиров России напомнил про «уродский» словарик Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
Карбалевич: «Одна из причин смены «верхушки» правительства — подозрение в нелояльности»
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Макей – об «ужасных» бутербродах во Дворце независимости
Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости
«На месте оказалось, что вокруг одни украинцы». Белоруска рассказала, как ездила на заработки в Польшу
Взрыв в мавзолее: как покушались на мертвого Ленина
Працаголік, рыначнік, падабаецца Захаду: сем фактаў пра новага міністра фінансаў Максіма Ермаловіча
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в армии. И дело даже не в дедовщине
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно
Сурков и кобура
Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»
Красная юбочка: топ-модель в пикантной фотосессии
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
05.09.2018
Слава Тарощина, Новая газета
Путиниана: «Вот Путин идет по высокой траве; нашел гриб; съел ягоду; устал, присел на пенек…»

«Москва. Кремль. Путин»: рабочий график президента в жанре поэмы экстаза.

За последние несколько лет Соловьев выпустил целую обойму больших фильмов о президенте РФ, которые лично Дмитрий Песков назвал «блестящими». И вот Владимир Рудольфович снова воспарил в проекте «Москва. Кремль. Путин».

От трех волшебных слов в заголовке можно было многого ожидать, начиная с нашего ответа Оливеру Стоуну (автор блокбастера о Путине) и заканчивая установлением нового миропорядка (ключевое понятие в сочинениях Соловьева). Реальность превзошла прогнозы.

Суть проекта, анонсируемого с таинственностью спецоперации, до безобразия проста: неделя президента в цифрах и фактах. То есть это проект для неуспевающих зрителей.

Семь дней напролет их на госканале «Россия» кормят обильной паркетной хроникой. Отряд лучших сеятелей мнений дважды в день данную хронику так или иначе перетирает. Неделю завершают итоговые передачи в исполнении асов вроде Брилева и Киселева. Ежевечерне и собственноручно сию конструкцию по промывке мозгов венчает Соловьев. Он же теперь открывает новую страницу путинианы.

Вместе с пенсионной реформой назрела реформа пропагандистская. Прежние форматы были умильно державны, как портреты Николая II на обложках лотошных историографических поделок. Настал черед чистой агиографии. Житие президента сквозь призму его рабочего графика — жанр свежий и оригинальный. Есть только одна проблема. Она кроется в хрупкости российской пропаганды: недостаток информации призван компенсировать избыток эмоций. С эмоциями беда.

Где взять в организме пропагандиста рекордное количество гормона радости, чтобы он, гормон, принялся выделяться уже при первых звуках кода времени — «Москва. Кремль. Путин»? На днях впервые посочувствовала Ольге Скабеевой. Она восхищалась фотосессией президента каким-то опрокинутым голосом.

Вот Путин идет по высокой траве; нашел гриб; съел ягоду; устал, присел на пенек… Долго и упорно выясняла кардинальное — почему Владимир Владимирович не разделся по пояс? Сергей Марков раздавил ведущую политологическим прозрением: комары кусались. Высокую поэзию уничтожила проза. На растерянную Скабееву было больно смотреть.

Новый проект усложняет задачу. Теперь разрозненные восторги следует мобилизовать в единую поэму экстаза. На помощь Соловьеву брошен Павел Зарубин. Уникальный корреспондент оснащен органчиком счастья, который автоматически включается в присутствии телекамер. Зарубин предстает в повторах своих пространных репортажей из числа тех, что уже успели утомить зрителя в предыдущие дни. Ну и что? Зато его восторги — здесь и сейчас. Он исполняет оду личной выносливости лидера державы, мол, за 7 дней президент пролетел почти 9 тысяч километров.

«Органчик» так увлекся одой, что даже перепутал Бортникова с Патрушевым, что, впрочем, сути дела не меняет. Зарубина теснит Андрей Макаров, пропевший гимн личной (пенсионной) ответственности президента.

Затем настает черед Дмитрия Пескова, который без грамма иронии называет своего начальника очень человечным человеком. Заканчивается поэма экстаза снова грибами, ягодами, зверями, пеньком. И все это разнотравье, хорошо знакомое зрителю, выдается за эксклюзив. Поэма экстаза оставляет жуткое послевкусие. Когда великой державе больше нечем гордиться, она начинает гордиться рабочим графиком президента.

После просмотра премьеры, сотканной исключительно из лести, у меня остался один вопрос, гоголевский: где же берег всего? Зачем к всеобщему обожанию подключать еще фауну и флору Саяно-Шушенского заповедника?

Вряд ли пугливые козероги, которые не боятся только Путина, внесут достойный вклад в его рейтинг. Зачем этот час экстаза зрителю? Зачем в высшей степени невнятный и невыразительный формат профессиональному, как к нему ни относись, Соловьеву? Кто сказал, что пропаганду можно подменять столь отчаянной халтурой?

Начало нового телесезона ошарашило безнадежностью. Зрителю показали пьесу в трех актах. Акт первый — краткий отдых президента, обмусоленный стаей Лебезятниковых до последней травинки. Акт второй — обращение к нации президента, «выстрадавшего», по глубокой мысли Матвиенко, свое решение по пенсионной реформе. (Осмелюсь напомнить: Россия, как известно еще с ленинских времен, выстрадала и марксизм.) Акт третий — «Москва. Кремль. Путин».

Премьера, явно затерявшаяся во времени и пространстве. Весь этот МХАТ больше похож на жест отчаяния, когда все плохо, а будет еще хуже. В финале передачи Соловьев выразил надежду на регулярные, то есть еженедельные встречи с Песковым. Наконец-то! Песков, в свою очередь, поздравил Соловьева с новым «очень интересным» форматом. Похоже, у власти остался лишь один метод борьбы с трудностями — телевизор.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)


Главное
Топ-5 обещаний Кобякова, за которые ему отвечать не придется
Коммерсантъ: Москва устала от Лукашенко
«Попытки обитателей одного барака в концлагере запретить что-то обитателям другого барака»
Ганапольский: «Вот на что расчитывал Захарченко? Думал, будет сидеть во Флориде под пальмами?»
Лукашенко заинтриговал: «достойный человек» станет ответом на Бабича?
Седокова объяснилась за фото с сыном и ее «пятой точкой» крупным планом


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY