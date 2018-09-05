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Политика
05.09.2018
Ольга Бурая
Топ-5 обещаний Кобякова, за которые ему отвечать не придется

Прежний руководитель правительства прогнозировал белорусам довольно оптимистическое будущее.

Фото lesgazeta.by

Но после недавней отставки он, как ни странно, может вздохнуть с облегчением: многие его обещания уже сейчас выглядят малореальными.

К 2020 году каждая среднестатистическая семья получит возможность построить себе жилье

К концу 2020 года стоимость 1 кв. м жилья для всех категорий граждан должна сравняться со средней заработной платой, заявил полтора года назад Андрей Кобяков.

— Планируемое снижение процентных ставок по кредитам в совокупности со снижением стоимости 1 кв. м жилья обеспечат создание условий кредитования, схожих по финансовой нагрузке с условиями льготного кредита. Таким образом каждая среднестатистическая семья к концу пятилетки получит возможность построить стандартное жилье за те средства, которые зарабатывает, — обещал премьер.

Рост ВВП Беларуси к 2020 году будет выше среднемирового

Этим обещанием Кобяков успокаивал весной 2016 года, когда белорусская экономика продолжала падение.

– Весь комплекс мер создает условия для возобновления экономического роста и выхода к 2020 году на темпы роста ВВП выше среднемировых, — уверял чиновник, представляя в парламенте программу деятельности правительства на 2016-2020 годы.

Удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП к 2020 году вырастет до 32%

В 2016 году Андрей Кобяков заявил, что в текущей пятилетке рост белорусской экономики будет обеспечиваться за счет новых секторов: «Это прежде всего развитие среднего, малого бизнеса. Предполагается, что его удельный вес в ВВП получит значительный рост, он превысит 32%».

По итогам 2017 года вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП страны составил 24,7%.

В 2018 году будет создано 70 тысяч рабочих мест

В начале этого года Кобяков объявил, что правительство рассчитывает создать 70 тысяч рабочих мест. При том что согласно указу главы государства правительству поручено ежегодно создавать не менее 50 тысяч.

Кстати, в прошлом году Совмин чуть не дотянул до выполнения взятого на себя обязательства. Однако некоторые эксперты официальные данные называют формальностью, считая, что новые рабочие места создаются за счет сокращения прежних.

К 2021 году «Великий камень» произведет продукции на миллиард долларов

За три месяца до своей отставки с поста премьер-министра он заявил, что к 2021 году индустриальный парк «Великий камень» произведет товаров на общую сумму не менее миллиарда долларов.

– К 2021 году планируем комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. К этому же времени ожидаем достичь следующего эффекта: порядка $ 1 млрд накопленных инвестиций с момента создания парка, 100 резидентов, стоимость произведенной продукции не менее $ 1 млрд, около 7 тыс. дополнительных рабочих мест, – объявил Кобяков.

По состоянию на июнь этого года в парке было зарегистрировано 35 компаний-резидентов. В проект инвестировано около $ 350 млн, данных о выручке в открытых источниках нет.

Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за 2017 год

 
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