Почему АЭС не поможет белорусам слезть с газпромовской иглы

Между газом и атомом: на какие источники энергии делать ставку белорусам.

Многие годы власти Беларуси настаивали: БелАЭС нужна стране, чтобы снизить газовую зависимость от России. Еще в мае этого года на тот момент заместитель премьер-министра Владимир Семашко подтверждал: власти ожидают, что с началом работы АЭС поставки газа из России заметно уменьшатся. А 4 сентября замминистра энергетики Ольга Прудникова сообщила журналистам, что ведомство «не прогнозирует существенного снижения объемов потребления природного газа после ввода БелАЭС».

— За счет ввода АЭС к 2022 году в сфере производства электроэнергии потребление природного газа сократится на 3,5 млрд кубометров. Но общее потребление не уменьшится за счет ввода новых энергоемких производств, — объяснила представитель Министерства энергетики.

Выгодно ли Беларуси отказываться от российского газа и нужна ли стране собственная АЭС, рассуждают эксперты.

Не отказываться от поставок российского газа – стратегически верное решение, считает руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

− Во-первых, газ в Беларуси действительно очень дешевый. Такого газа в Восточной и Центральной Европе нет ни для кого. Когда мы получаем 1 тысячу кубометров газа за 140 долларов, это очень хорошая цена. Более того, 90% системы энергоснабжения в Беларуси так или иначе завязано на газ, — комментирует экономист.

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