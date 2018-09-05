Протестанты просят Лукашенко запретить «ЛГБТ-пропаганду» в Беларуси. Лидеры мнений напоминают про их короткую память.

«Обращение также содержит в себе поддержку предложения принятия Закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей, подростков и молодежи. Епископы уверены, что позиция евангельских верующих нашей страны, которых в Беларуси насчитывается более 1200 общин, будет принята во внимание руководством государства», сообщает gospel.by.

Отметим, что такой закон с недавних пор существует в России, и на основании этого документа, которого международные правозащитники считают гомофобным, ЛГБТК-активисты регулярно подвергаются репрессиям со стороны властей.

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Лидеры мнений в Байнете высказались по поводу белорусских протестантов. Предлагаем два мнения.

Андрей Стрижак, Facebook:

– Призывы протестантских церквей к запрету «пропаганды ЛГБТ» больше всего напоминают мне попытки обитателей одного барака в концлагере запретить что-то обитателям другого барака при помощи лагерной администрации.

Особенное удивление вызывает то, что одна дискриминируемая и преследуемая властями группа, пытается, обращаясь к этой самой власти, дискриминировать и преследовать другую дискриминируемую и преследуемую группу.

Юлия Дорошкевич, Facebook:

– Я очень расстроена. Люди, которые отказываются принимать мир в его разнообразии (ссылаясь на бога, который якобы этот мир таким и создал), которые призывают репрессивную систему «принять меры» – эти люди для меня не отличаются от тех, кто устраивал чистки по мотивам политическим, классовым и тд. «Мы лучше вас, потому что трахаемся правильно»?

К слову, я очень хорошо помню, как протестанты отстаивали свою право на строительство церквей, как обращались к журналистам и общественности за помощью. Тогда все помогали им, как могли. Но, память, как говорят, короткая.