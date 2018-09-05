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05.09.2018
Седокова объяснилась за фото с сыном и ее «пятой точкой» крупным планом

Российская певица и звезда Instagram, которая регулярно попадает под шквал критики пользователей, рассказала о границах сексуальности в эпоху Ким Кардашьян и о том, кому и что должна современная женщина.

Свою позицию Анна Седокова обозначила в колонке на страницах SNCmedia.

«Женщина должна быть закрытой книгой!» – я получаю в день тысячи подобных комментов и сотни нравоучений. Пару дней назад была так зла, что даже чуть не сорвалась и не ответила таким комментаторам. Но все же взяла себя в руки. Вчера разместила новое фото, и опять понеслось. В общем, я больше не могу молчать. Давайте разберемся.

Что именно я как женщина должна? А главное – кому? Обществу? Или конкретно вам? Знаете, я вам вообще ничего не должна! Государству – да, должна платить налоги, а вам – нет.

Говорите, дети будут брать с меня плохой пример? А с чего вдруг ваш ребенок считает, что нужно брать пример с тети из Инстаграм, а не со своих родителей? У меня, к примеру, с моими детьми нет никаких проблем. Они уважают мою жизнь и право на реализацию, точно так же, как я уважаю их свободу. Кроме того, мне кажется, что если маленький ребенок чувствует большее единение с незнакомым человеком из Сети, нежели с близкими, то проблемы в данном случае явно не у меня.

Анна Седокова с сыном Гектором

Кажется, все. Выговорилась. Полегчало. Ан нет! Смотрю в телефон: один telegram-канал размещает мое фото в купальнике с маленьким сыном и тут же сравнивает кадр со снимком Наташи Водяновой. Вот, мол, заметьте разницу, посмотрите, как нужно! Слушайте, а можно меня, пожалуйста, еще с Девой Марией сравнить? Она же тоже с младенцем на руках. Что же не решились-то?

Ладно, эта колонка не обо мне как о личности, и я не считаю я себя достаточно нужной вам, чтобы задерживать на себе внимание так долго. Поговорим о временах и нравах. Что же позволительно современным девушкам, что сексуально, а что – отвратно.

Я почти десять лет живу в том числе и в Америке в эпоху (как бы кто ни плевался), Ким Кардашьян, Бейонсе и Кристи Тейген. Последняя – вообще моя особенная любовь.

Представьте хотя бы одно ее фото в российских реалиях или появись в социальных сетях фотография жены известного певца, к примеру, супруги Стаса Михайлова или Алексея Чумакова, на которой она кормит малыша грудью или демонстрирует растяжки. «Толстая порочная корова», – вердикт един.

Некая открытость и откровенность стала допустимой, и она сильно режет глаза тем, кто отказывается ее видеть. Плохо это или хорошо, каждый из нас решает для себя сам. Но времена меняются, и нравы – тоже.

И главное, что возбуждает меня сильно и, как следствие, всех тех, кто фолловит таких «порочных дев», как я – это ощущение внутренней свободы!

Наталья Водянова с ребенком

Да, я не до конца знаю свои границы, но уверенна, что они ой как широки и высоки. Именно поэтому у меня в Директе тысячи сообщений от самых лучших мужчин нашего времени. И, поверьте мне на слово, что у тех, кого я могу идентифицировать по галочкам рядом с никами, достаточно фотографий с милыми женами, вероятно, тоже порицающими меня за мою откровенность и защищающими свою позицию. И что-то мне подсказывает, что свои послания они пишут не мне одной.

У нас с девочками даже есть свой чат в «Вотсапе», куда мы новоприбывших «порядочных» добавляем. Вопрос здесь в том, отвечать им или нет. И чем активнее отряд «приличных женщин», счастливых мамочек Антошеньки и Наташеньки идет в атаку, тем больше хочется взять, и хотя бы разок дать им обратную связь. Написать: «Привет, спишь?» и посмотреть, как быстро изменится их жизнь, и в какую сторону. Но мне не нужен ваш муж. Не хочу я вашей «счастливой» жизни.

Я была там, трижды пробовала, и мне не понравилось. Может позже, когда появится тот, который сможет растопить мое ледяное сердце, я с радостью надену белую фату, закрою Инст и напишу под фото Кардашьян и Водонаевой, что они – паршивки, возмущусь, как им не стыдно и заявлю, что это уже перебор.

Но пока мне, как личности, хочется вести себя по-другому. Хотите вы этого или нет. И мне, конечно, очень больно от того, что «приличный мужчина», такой, как у вас, на мне никогда не жениться, но будет продолжать присылать цветы и члены, но я попробую это как-то пережить.

Ведь я-то знаю, какие вы на самом деле. Ранимые и неуверенные в себе. Переживающие каждую ночь, что можете потерять это самое счастье из-за таких, как я. Поверьте, не потеряете… Если сконцентрируетесь не на моей попе, а на своей.

А по поводу закрытой книги... А что вы, собственно, собираетесь в ней прочесть? Название на обложке? А может дело в том, что вы быть боитесь раскрыть содержание, потому что вам есть что скрывать? И, как сказала моя американская подруга Зара только что за ужином, «stop faking who you are and live a beautiful happy life. One way or another you would have to show your face».

Седокова: «Целлюлит исчез из моей головы»

 
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