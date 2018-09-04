Маргелов: «Восклицали: ура, прозападники пришли в правительство. Преждевременно радоваться»

Первый вице-председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов побывал на встрече представителей бизнес-сообщества с первым вице-премьером Александром Турчиным.

Комментируя встречу «Белорусскому партизану», он отметил:

– Хорошо помню первые слова нового премьер-министра Сергея Румаса. «Не стоит ожидать какой-то ревизии принятых решений либо революционных разворотов», – сказал он сразу после назначения премьером. Чуть позже будет видно, как будут развиваться события в экономике.

А пока новое правительство очень осторожно – и в своем поведении, и в своих высказываниях. Я так понимаю, они накапливают информацию.

Некоторые восклицали: ура, либералы, прозападники пришли в правительство. Очень преждевременно, мне кажется, еще радоваться. Думаю, через 100 дней уже можно будет понять, в какую сторону мы движемся…

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