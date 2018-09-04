Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Маргелов: «Восклицали: ура, прозападники пришли в правительство. Преждевременно радоваться»
Нашел новую работу автор фразы «самолеты с валютой уже на подлете»
«Сенсацыя» канала «Незыгар» пра Румаса аказалася фэйкам
Директор магазина рассказала, как воровали для чиновника Мингорисполкома
В США разгорается скандал вокруг вербовки российских миллиардеров
Шорт-ліст прэміі Гедройца: пяць плюс адна
«Сбербанк России» избавился от своей IT-дочки в Беларуси
В Париже ограбили семейную пару из России: только драгоценностей унесли на 500 тысяч евро
Бывший командир части в Печах: «Впервые про поборы услышал от мамы Коржича»
Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»
Захаров попытался дать интервью на инглиш: «Юности» пришлось менять тарелку
Венерические заболевания, какими чаще всего болеет молодежь Беларуси
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
Гомельчанка сбежала из страны после пьяного ДТП, а потом пришла с повинной в СК
Как Россия выходит из-под контроля
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусская водительская аномалия
Когда рядом Лукашенко, а тебе без разницы. Фотофакт
Как советские партизаны сожгли деревню и убили ее жителей
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Окаянные дни Василия Жарко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Карбалевич: «Одна из причин смены «верхушки» правительства — подозрение в нелояльности»
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Макей – об «ужасных» бутербродах во Дворце независимости
Цыганкоў: «Больш зьняволеных, міліцыі і адабраных дзяцей»
Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости
«На месте оказалось, что вокруг одни украинцы». Белоруска рассказала, как ездила на заработки в Польшу
Взрыв в мавзолее: как покушались на мертвого Ленина
Працаголік, рыначнік, падабаецца Захаду: сем фактаў пра новага міністра фінансаў Максіма Ермаловіча
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в армии. И дело даже не в дедовщине
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сурков и кобура
Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»
Красная юбочка: топ-модель в пикантной фотосессии
Лукашенко поздравили с двойным днем рождения
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
04.09.2018
Нашел новую работу автор фразы «самолеты с валютой уже на подлете»

Один из ведущих в Беларуси специалистов в монетарной сфере экс-первый зампред Нацбанка Тарас Надольный бросил госслужбу и ушел в частный сектор — он назначен зампредом «Банка БелВЭБ».

Об этом пишут naviny.by. В минувший понедельник у него был первый день на новом месте.

В декабре 2014 года, когда в обменниках пропала валюта, Тарас Надольный пытался успокоить белорусов словами «самолеты с валютой уже на подлете». На следующий день был введен 30-процентный комиссионный сбор на покупку валюты физическими и юридическими лицами.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5


Главное
Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»
Лукашенко заинтриговал: «достойный человек» станет ответом на Бабича?
Ганапольский: «Вот на что расчитывал Захарченко? Думал, будет сидеть во Флориде под пальмами?»
Один из главных банкиров России напомнил про «уродский» словарик Лукашенко
«Насиловали старух и девочек»: как советская армия Литву «освобождала»
Фотожабы: «Кто Uber до Окрестина заказывал?»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY