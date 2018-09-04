Нашел новую работу автор фразы «самолеты с валютой уже на подлете»

Один из ведущих в Беларуси специалистов в монетарной сфере экс-первый зампред Нацбанка Тарас Надольный бросил госслужбу и ушел в частный сектор — он назначен зампредом «Банка БелВЭБ».

Об этом пишут naviny.by. В минувший понедельник у него был первый день на новом месте.

В декабре 2014 года, когда в обменниках пропала валюта, Тарас Надольный пытался успокоить белорусов словами «самолеты с валютой уже на подлете». На следующий день был введен 30-процентный комиссионный сбор на покупку валюты физическими и юридическими лицами.