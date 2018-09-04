Лукашенко заинтриговал: «достойный человек» станет ответом на Бабича?

Уже две недели глава Беларуси активно подыскивает кандидатуру для отправки в Москву, но пока определиться не может.

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Должность посла Беларуси в России остается вакантной с 18 августа, когда Игорь Петришенко был назначен вице-премьером. На фоне ожидаемого приезда в Минск в качестве посла России Михаила Бабича тема кандидатуры нового главы белорусского дипломатического корпуса в соседней стране стала обрастать слухами.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что Александр Лукашенко направит в Москву «тоже генерала».

Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что новым послом может стать заместитель руководителя Администрации президента Максим Рыженков.

26 августа Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» лично опроверг этот слух: «Это неправда, я даже не рассматриваю этого человека послом в Россию. Наверное, кому-то хочется или кто-то специально осуществляет эти вбросы». Глава государства подчеркнул: кандидатуры он еще не рассматривал и якобы даже не продумывал этот вопрос: «Найдем мы достойного человека».

Тем временем появились призывы к Лукашенко наделить нового посла Беларуси в России статусом спецпредставителя президента – по аналогии с решением Владимира Путина.

Во вторник 4 сентября Владимир Макей доложил главе государства о кандидатурах на пост посла. Но, вероятно, Лукашенко остался ими недоволен.

По итогам встречи глава МИД сообщил: «Какие-то кандидатуры президент оценил положительно. Но вместе с тем поручил дополнительно подумать над другими вариантами».

По всей видимости, Лукашенко отнесся к выбору нового посла сверхответственно и готовит сюрприз для российских коллег.