Ганапольский: «Вот на что расчитывал Захарченко? Думал, будет сидеть во Флориде под пальмами?»

Матвей Ганапольский – о «звездных» днях убитого главы «ДНР».

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– Вот он на что расчитывал, этот донецкий Че Геварра, вот как он, интересно, представлял себе своё будущее? Во Флориде под пальмами? Под Рязанью, сменив имя и собирая картошку? – написал на сайте Эха Москвы обозреватель.

– Войдя в Госдуму, которая, начиная от Лугового и до Поклонской, собирает всех подобных, «послуживших Родине»?

Как он представлял своё будущее, руководя непризнанной территорией, которая никогда и не будет признана; территорией, которой Россия поматросила и бросила; территорией, не имеющей будущего. Территорией, которой Россия помогает, как вор, проводя ночью, через огороды (помните съемку беспилотников ОБСЕ, которые показывал Волкер), автоколонны с чем-то, что можно провозить только ночью и только через огороды.

На что он расчитывал, зная — а я уверен, что знал, — кто и почему взорвал его подельников, всяких Гиви и Моторол, зная настоящее бывшего царька ЛНР, его соседа.

Вот на что он расчитывал? На то, что более удачлив?

Что его пощадят за то, что именно он сидит на денежных потоках из Москвы?

Что есть какое-то другое будущее, кроме того, которое выбрал Гиркин — бежать оттуда и ходить с авоськами в супермаркет, публично проклиная своих бывших товарищей? Что мир испугается его безумным заявлениям, что «скоро дойдём до Киева, до Берлина, а потом и до Лондона» и, испугавшись, начнёт с ним переговоры Меркель или Трамп?

Нет ответа на этот вопрос. Никто, кроме его ближайших подельников, не знает, что было в его голове.

Но можно предположить, что, как и любой человек, он хотел получить три своих Звёздных Дня, когда именно о нём будут говорить все, когда именно он будет в заголовках новостей, и о нём даже скажет CNN.

Ну, вот сейчас именно о нём и говорят. Но, видимо, не совсем так, как ему бы хотелось.

…Захарченко получил свои три дня ему ненужной славы, и ровно через три дня о нём забудут. Навсегда.

Придут новые, которые будут грозить дойти до Нью-Йорка и забрать Аляску, но, на деле, будут удваивать охрану, потому что взорвать может, как и в данном случае, не фашистская Украина, а, как выясняется, ближайший личный охранник, — единственный который знал, куда неожиданно забежит его жертва, чтобы помянуть друга Кобзона.

Так что, не будет пальм, огородов и Госдумы.

Будет «три дня славы» и закрытый гроб. А потом забвение.

Так устроена жизнь — каждый творец своего несчастья.

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