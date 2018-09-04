Латынина: украинская автокефалия появилась исключительно потому, что нам захотелось устроить Донбасс

Своей агрессией на Донбассе Россия запустила процессы, которые невозможно остановить, и одним из которых является будущее предоставление автокефалии украинской церкви. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала Юлия Латынина.

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– Эта история , может быть, не такая шумная (автокефалия, предоставленная украинской церкви), но история, которая продолжится, когда нас не будет на свете. И Путина не будет на свете, а автокефалия уже будет.

Напомню, что на минувшей неделе Патриарх Кирилл встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем. После чего сказал, что «Ну вот, поговорили, ничего такого сказано не было». После чего тут же выяснилось, что вот это как про «Курск» спросили, да? И был ответ «Она утонула». Вот, ничего такого не произошло, ну, просто Вселенский Патриарх Варфоломей принял решение о провозглашении автокефалии украинской церкви и сказал это Патриарху Кириллу.

И, собственно, это называется «доигрались», потому что вообще надо сказать, что все на свете расколы этой неделимой и замечательной организации, обладающей единственной монополией на истину, — они вообще всегда начинались по политическим причинам, к которым тут же подбиралась идеологическая подоплека. И если… Вы знаете, я еще удивлена, что если б дело было бы в XV-м веке, тут бы еще украинцы нашли какую-нибудь древнюю книжку и сказали бы, что, вот, значит, Московская Патриархия крестится не так или поет не так, или гимны у нее не в том порядке.

Но, конечно, это называется «За что боролись, на то и напоролись», потому что была долгая борьба за то, чтобы украинская церковь получила автокефалию. Было, значит, всяческое поощрение сепаратистов, были чуть ли не склады оружия в Лаврах. Были проповеди о том, что сланцевый газ есть сатанинское дело (я их своими ушами слышала в Украине, очень было смешно).

Были батюшки, которые отказывались отпевать участников АТО с украинской стороны за участие в братоубийственной войне. Но донецких боевиков они отпевали без проблем.

Был замечательный священник Запорожский, про которого я вам рассказывала полгода назад, который отказался отпевать двухлетнего ребенка, крещенного в Киевском Патриархате. Сказал, что «Ну, как же? Ну да, малыш не крещенный, значит, не крещенный будет в аду». Причем и архиепископ Запорожский Лука, и сама Москва сказали «Да, парень, ты поступил правильно».

И, соответственно, вот, ребят, вы чего хотите? Вы думали, это будет без сарказма? Ну, почему вы это думали, это, как бы, вопрос из области психологии и даже психиатрии.

…Появилась украинская автокефалия исключительно потому, что нам захотелось устроить Донбасс. Но будет она продолжать существовать, когда никакого Донбасса уже не будет и все забудут, как звали Захарченко, и даже, думаю, забудут, как звали Патриарха Кирилла.

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