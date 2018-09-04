Директор магазина рассказала, как воровали для чиновника Мингорисполкома

Во вторник в Минском областном суде продолжился допрос свидетелей по делу в отношении экс-начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции.

4 сентября в суде допросили свидетеля Татьяну Лисовскую, экс-коллегу Сергея Барисевича и директора магазина сети «Живинка». Она выдала флешку с Х-отчетами (сведения о работе кассовых аппаратов — сколько денег пробито за смену. — Прим. TUT.BY) ОБЭП Октябрьского района и участвовала в оперативных мероприятиях.

— Известно ли вам, что и с других магазинов «Живинки» собирали деньги? — спросил гособвинитель.

— С мая 2015 года Березинский (глава ОАО «Живинка». — Прим. TUT.BY) на всех начал давление, чтобы собирали деньги для Барисевича. На одном совещании я возмутилась, сказала, что на преступный путь толкают. На планерке были все заведующие магазинов сети «Живинка». Требовали от 2 до 5 млн неденоминированных рублей в месяц. Угрожали увольнением и проблемами с дальнейшим трудоустройством — из-за влиятельности Барисевича. Мол, магазины перейдут в сеть «Радзивиловский» и вам там места не будет.

Деньги, по словам свидетеля, предназначались Барисевичу. Сумма отличалась в зависимости от площади и товарооборота.

В конце мая 2015 года глава ОАО «Живинка» Сергей Березинский приказал прекратить изымать деньги из касс магазина № 5. Почему, Лисовская не знает, но, говорит, вздохнула с облегчением. Магазин перешел в «Радзивиловский».

Свидетель также рассказала про эпизод с выявленной у нее крупной недостачей. «Требовали погасить недостачу. Я говорила, что денег таких нет, пусть погашает тот, кто брал», — сказала Лисовская. Размер недостачи составлял около 1 млрд неденоминированных рублей, потом снизился до 891 млн рублей. Деньги предлагал Барисевич, но под расписку. 20 тысяч долларов для погашения недостачи Лисовской все же передали.

Свидетель рассказала, что Барисевич пытался организовать передачу магазина по товарно-транспортной накладной, без инвентаризации. И потом уже искать возможность погашения недостачи.

— Какое отношение я имею к вашей недостаче? Почему я? — возмутился Барисевич.

— Ну вы же пользовались деньгами! И вы погашали ее в итоге, — рассказала Лисовская.

Выяснялось и то, откуда возникла недостача, — по словам Лисовской, кроме ежемесячных подношений Барисевичу, руководство магазина (в частности, Березинский) снимало еще суммы, а также забирали из магазина продукты и реализовывали через ресторан.

Лисовская утверждала, что после решения проблемы с крупной недостачей Барисевич предложил вернуться к прежней схеме изъятия сумм из касс. Экс-глава ГУПР начал это категорически отрицать.

В суде озвучили показания свидетеля Лисовской на следствии. В октябре 2015 года она рассказала, что при назначении ее директором магазина в 2014 году инвентаризация не проводилась — Березинский пояснил, что инвентаризация была недавно, а закрывать магазин на сутки накладно. Но позже при инвентаризации обнаружилась большая недостача.

— Я пришла к начальнику ОБЭП и все это рассказала, — отметила свидетель. По ее словам, для изъятия денег из кассы использовалось программное обеспечение, с использованием которого данные о выручке не попадали в бухгалтерскую отчетность, так снимали порядка 75 млн неденоминированных рублей в месяц.

Лисовская также рассказала, что убеждена, что сначала ОБЭП пытался «повесить» все на нее — она рассказывала о Сергее Барисевиче, но в протоколе это не упомянули.

И только когда подключился КГБ, личность экс-главы ГУПР стала ключевой. В Комитете государственной безопасности она рассказала, что сотрудники ОБЭП исказили ее показания. По словам Лисовской, один из сотрудников из-за этого даже был снят с работы.

Батон вареной колбасы, пачка масла. Чем еще давали взятки по делу о коррупции в ГУПР

Как ранее сообщалось, Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-начальника ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича, которого обвиняют в коррупции, 30 июля.

На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. В том числе — директора комбинатов школьного питания Фрунзенского, Партизанского, Заводского районов, завпроизводством комбината школьного питания Ленинского района. Пять человек находятся в клетке.

Сергею Барисевичу предъявлены обвинения по ч. 1, 2 и 3 ст. 430 (Получение взятки), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и ст. 16 (Соучастие в преступлении) УК РБ.

Обвинение Барисевичу зачитывали 2,5 часа. В списке — десятки эпизодов взяток с директоров комбинатов школьного питания Центрального (общая сумма взяток — около 91 тысячи рублей), Первомайского (30 тысяч), Партизанского (17 тысяч), Заводского (32,6 тысячи) районов. Деньги руководители комбинатов школьного питания собирали с заведующих производством столовых школ и колледжей. В обмен на регулярные выплаты Барисевич обещал снижение числа мониторинговых мероприятий со стороны ГУПРа и «непринятие мер реагирования на выявленные нарушения».

Барисевич признал себя виновным частично, заявив, что подарки передаривал вышестоящему руководству, как и часть переданных сумм. Деньги, по его словам, шли Андрею Доморацкому, который тогда занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю. Доморацкого задержали в мае 2018 года.