В США разгорается скандал вокруг вербовки российских миллиардеров

Олег Дерипаска вновь в заголовках американских новостей.

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Газета «Нью-Йорк таймс» сообщила о том, что в течение нескольких лет, начиная с 2014-го, ФБР и министерство юстиции США пытались склонить к сотрудничеству 6 российских олигархов, которые «зависят от президента РФ Владимира Путина», «помогающего сохранять и приумножать их богатство».

Сотрудничество в обмен на визу

Как пишет «Нью-Йорк таймс», американские чиновники считают, что Олег Дерипаска — российский олигарх, тесно связанный с Кремлем, — был «обоснованно обвинен в вымогательстве, подкупе и даже убийстве». Они полагали, что из него мог получиться хороший источник информации. В обмен бизнесмену предложили помочь с получением американской визы и даже «изучить другие шаги для урегулирования его юридических проблем». Дерипаска, как рассказал источник, знакомый с ситуацией, пояснил американским следователям, что он не согласен с их теориями относительно российской организованной преступности и «сговора» Кремля с предвыборным штабом Трампа. По словам источника, российский бизнесмен уведомил Кремль о попытках американцев завербовать его.

В контактах с россиянами в числе прочих участвовали чиновник минюста с 30-летним стажем работы Брюс Ор и бывший агент британской внешней разведки MI-6 Кристофер Стил, известный миру как составитель скандального «досье на Трампа» (помните колоритные детали: номер в московском отеле, который ранее занимали супруги Обамы, снятый Трампом, нанятые проститутки?).

Содержание досье Стила, работа над которым финансировалась Национальным комитетом Демократической партии через вашингтонскую фирму Fusion GPS (в ней работала по контракту жена Ора — Нелли), американская разведка назвала «частично не подтвержденными» фактами, а Белый дом и Кремль, не сговариваясь, объявили «бредом». Впрочем, интересно, а в какой степени досье на Трампа фактами подтверждается?

Смотрите, кто

Бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, открывший после увольнения со службы Ее Величеству свою частную фирму, успел отметиться также отчетом для ФБР о насильственном характере смерти бывшего министра печати и медиамагната, «российского Берлускони» Михаила Лесина, тело которого нашли в номере вашингтонского отеля Dupont Circle 5 ноября 2015 года.

По информации издания BuzzFeed, Федеральное бюро расследований получило отчет Стила в то время, когда сотрудники спецслужбы помогали коллегам из полиции столичного округа Колумбия расследовать смерть Лесина.

Как пояснили журналистам четыре осведомленных источника, вопреки официальной версии американских правоохранительных органов о смерти Лесина по неосторожности, бывший министр был забит до смерти неизвестными, «которые работали на одного олигарха, близкого к президенту РФ».

Сообщается, что у них была инструкция просто избить Лесина, однако злоумышленники перестарались. Трое из четырех собеседников издания уточняют, что убийцы экс-министра печати РФ являлись «агентами государственных спецслужб РФ, которые работали на олигарха».

Как рассказывали BuzzFeed агенты ФБР, бывший генеральный директор «Газпром-Медиа», создатель канала Russia Today, в США собирался встретиться с сотрудниками минюста и рассказать о «тайных пружинах» российской власти и, в частности, «как работает машина пропаганды». По информации издания, именно американский минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии и нашли его тело.

Согласно документу, находящемуся в распоряжении конгресса, в котором Ор изложил хронику своих контактов со Стилом, идею «вовлечения в сотрудничество» Дерипаски они впервые обсудили 21 ноября 2014 года, за 7 месяцев до того, как Трамп объявил о том, что баллотируется на президентский пост. ФБР убедило Госдепартамент разрешить Дерипаске приехать в Нью-Йорк по российскому дипломатическому паспорту в составе правительственной делегации на сессию Генассамблеи ООН. Ранее у российского бизнесмена возникали серьезные проблемы с получением визы.

Стил помог устроить общение российского миллиардера с американскими должностными лицами в 2015 году. Ор присутствовал на встрече, во время которой американцы расспрашивали Дерипаску о связях между российской организованной преступностью и Кремлем. Дерипаска сказал американцам, что их теории «не отражают то, как все устроено в России». Олигарх не соглашался на вторую встречу.

Но она состоялась через год, в сентябре 2016 года, когда агенты ФБР без предупреждения постучались в дверь его дома в Нью-Йорке. К тому времени ФБР уже официально расследовало возможные связи между Кремлем и штабом Трампа. Агенты расспросили Дерипаску, служил ли его бывший деловой партнер Пол Манафорт связующим звеном с российской властью, когда работал председателем штаба республиканского кандидата.

Дерипаска сказал агентам, что хотя не питает ни малейшей симпатии к Манафорту, с которым он имел «острый деловой спор» (обвинения в присвоении денег), но находит «абсурдным» представление о том, что между штабом Трампа и Россией были какие-то связи, — сказал «Нью-Йорк таймс» человек, знакомый с содержанием беседы. Вскоре после этого попытки минюста обхаживать Дерипаску заглохли на фоне общего ухудшения американо-российских отношений, пишет издание.

6 апреля этого года министерство финансов США наложило санкции на Дерипаску и его бизнес, включая компанию «Русал». Американское правительство утверждает, что бизнесмен «извлекал выгоду из злонамеренных действий России в мире».

Объявив о санкциях, администрация Трампа процитировала утверждения о том, что олигарх ранее обвинялся в вымогательстве, рэкете, подкупе, связях с организованной преступностью и заказе убийства некого бизнесмена. Теперь Дерипаска, отвергающий обвинения в свой адрес, и его союзники могут объявить санкции «наказанием за отказ сотрудничать с американцами», отмечает «Нью-Йорк таймс».

Впрочем, Дерипаска был готов разговаривать с американцами, но не на те темы, которые интересовали минюст и ФБР. Как пишет «Нью-Йорк таймс», среди документов, переданных конгрессу, оказалась записка без даты, написанная Брюсом Ором от руки, где говорилось, что Дерипаска и один из его лондонских адвокатов Пол Хаузер «практически готовы поговорить» с американскими чиновниками о тех деньгах, которые «Манафорт украл».

Несмотря на провал вербовки Дерипаски, а также на то, что он все чаще стал фигурировать в расследованиях связей между помощниками Трампа и Россией, американцы предпринимали попытки «продолжить диалог». В прошлом году Б. Ор попросил одного из знакомых Дерипаски убедить олигарха «сдать Манафорта».

Дерипаска публично заявил о том, что он готов выступить с показаниями на любых слушаниях в конгрессе и рассказать о своей работе с Манафортом.

Заявление было опубликовано в газетах на правах рекламы. Это стало реакцией на статью агентства Associated Press, где говорилось, что в середине 2000-х годов Пол Манафорт работал на Дерипаску, разрабатывая план, который бы «мог принести правительству Путина огромную выгоду». Бизнесмен подал в суд на агентство, обвинив его в клевете. Позже он отозвал иск, не получив никакой компенсации. Вскоре представители комитетов по делам разведки обеих палат связались с вашингтонским адвокатом Дерипаски Адамом Вальдманом, попросив его договориться с клиентом о даче показаний в конгрессе. Об этом адвокат рассказал в интервью «Нью-Йорк таймс».

Что произошло дальше, до сих пор до конца неясно. По версии Вальдмана, который перестал работать на Дерипаску сразу после введения санкций, он пояснил представителям Капитолия, что его клиент готов выступить с показаниями без гарантий предоставления неприкосновенности, но не будет давать показаний о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией, потому что «ему ничего не известно об этой теории и он не верит, что такое действительно было». По словам юриста, представители комитетов больше с ним не связывались, но одновременно в прессе написали о том, что переговоры провалились из-за требования Дерипаски обеспечить ему иммунитет.

Кто остальные пять олигархов, как они ответили на предложение ФБР поделиться информацией о российской организованной преступности, а позднее — о возможной российской помощи избирательному штабу Дональда Трампа в 2016 году? В статье «Нью-Йорк таймс» нет ответа на этот вопрос.

О том, что в США в рамках «российского расследования» были допрошены два российских бизнесмена, в начале апреля сообщил телеканал CNN. РБК выяснил, что незадолго до этого в США находились самолеты Виктора Вексельберга, Михаила Прохорова и Романа Абрамовича. По данным «Нью-Йорк таймс», агенты, работающие в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, остановили Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка. Они задали ему вопросы и проверили его электронные устройства.

Это произошло, предположительно, в марте. 6 апреля Виктор Вексельберг и его «Ренова», как и ряд других российских миллиардеров и их компаний, попали под санкции США.

Трамп — «на крючке»?

Имя агента Стила вновь всплыло на недавних слушаниях конгресса. Уже упоминавшийся Брюс Ор, занимавший в свое время должность помощника заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, сообщил законодателям-республиканцам о том, что за завтраком 30 июля 2016 года бывший британский агент — автор досье на Трампа, в разговоре с ним утверждал, что российские спецслужбы, со слов их представителя, «приперли к стенке» (другой вариант перевода had Trump over a barrel — «подцепили на крючок») республиканского кандидата в президенты США.

Слушания в конгрессе проходили в закрытом режиме, о словах Ора сообщило со ссылкой на собственные источники агентство Associated Press. Важная деталь: Ор не знает, слышал ли Стил лично эту фразу из уст представителя российской разведки, или же запомнил ее со слов другого человека. Плюс к тому Стил также рассказывал Ору про визит в Москву советника Трампа по международной политике в период президентской кампании Картера Пейджа, где тот якобы встречался с высокопоставленными российскими чиновниками.

Ор отметил, что не может ручаться за точность информации, добытой Стилом, но считает его надежным информатором ФБР, который, например, оказал большую помощь в расследовании фактов коррупции в FIFA, к которым тоже имела отношение Россия. Стил и Ор познакомились в 2006 году — оба занимались расследованиями деятельности международной организованной преступности.

Отчет о своих контактах с британским агентом Брюс Ор предоставил в комитет по разведке. Однако это произошло слишком поздно. Ранее чиновника сняли с должности помощника замгенпрокурора и начальника группы по расследованию оргпреступности — за то, что он якобы скрыл от начальства свои контакты со Стилом во время предвыборной гонки и не сообщил о месте работы своей жены. Как отмечают американские СМИ, в минюсте не сообщают, какую именно должность занимает в данный момент этот чиновник.

Президент Трамп посвятил Ору несколько гневных твитов, вопрошая, почему министр юстиции (он же генпрокурор) Джефф Сешнс не уволит чиновника. По мнению президента, сам Ор, его жена Нелли (владеющая русским языком и работавшая в компании, финансировавшей досье на Трампа) и Стил — части общего заговора против президента, так называемого deepstate — саботажа чиновников администрации, тайных сторонников Демпартии.

СМИ сообщают, что пока генпрокурор не объявил об увольнении Ора, Белый дом собирается лишить его доступа к секретным материалам. Вот так чиновник, которого в прошлом называли «служакой, добросовестным и скрупулезным», стал еще одним личным врагом Трампа.

Почему информация о вербовке российских олигархов просочилась в прессу только сейчас? Чиновники, сообщившие «Нью-Йорк таймс» об этой программе ФБР, попросили сохранить их имена в тайне, поскольку формально программа все еще секретна. «Большинство из них выразили заметный дискомфорт, потому что их рассказ о попытках завербовать Дерипаску и других олигархов может ослабить американскую систему национальной безопасности и усилить влияние, которое президент Путин оказывает на представителей своего окружения», — пишут журналисты.

Но источники также сказали, что они не хотят, чтобы Трамп и его союзники использовали секретность программы в качестве защитного экрана, позволяющего выбирать нужные факты и выдергивать их из контекста, чтобы сорвать расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы. По их мнению, это тоже может подорвать американскую систему национальной безопасности.