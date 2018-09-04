«Сбербанк России» избавился от своей IT-дочки в Беларуси

«Сбербанк-Технологии» была создана в Минске специально для того, чтобы использовать потенциал белорусских разработчиков для информатизации услуг российского банковского учреждения.

Крупнейший российский банк «Сбербанк России» ликвидирует свою IT-дочку в Беларуси. Как свидетельствует отчет «Сбербанка России» за первое полугодие 2018 года, минская компания «Сбербанк-Технологии» исключена из списка аффилированных лиц банка в июне этого года.

Напомним, белорусская компания «Сбербанк-Технологии» была зарегистрирована в конце 2011 года, а весной 2012 года стала резидентом Парка высоких технологий. Она являлась, в свою очередь, подразделением российской компании, которая в офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске и Барнауле занималась разработкой высокотехнологичного программного обеспечения, в первую очередь, для «Сбербанка России», в перспективе – для других заказчиков.

Идея открытия компании в Минске возникла из-за стремления привлечь к процессам разработки лучших специалистов и воспользоваться налоговыми преимуществами, которые дает ПВТ. Российский инвестор обещал потеснить на рынке труда местных лидеров (EPAM Systems и др.) и создать одну из крупнейших IT-компаний в Беларуси, по меньшей мере, по численности персонала.

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