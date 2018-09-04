В Париже ограбили семейную пару из России: только драгоценностей унесли на 500 тысяч евро

Это произошло на выезде из парижского аэропорта Ле-Бурже.

Как сообщает Le Parisien, трое туристов из России выезжали на автостраду на такси, когда путь им преградил автомобиль, из которого выбежали четыре вооруженных грабителя в масках. Они заставили туристов отдать сумки и чемоданы, в которых находились драгоценности на € 500 тыс. и дорогая одежда, стоимость которой оценивается примерно на ту же сумму, отмечает РБК.

Ле-Бурже расположен в 12 км к северо-востоку от Парижа. В настоящее время аэропорт используется для самолетов бизнес-класса гражданской авиации и для проведения авиационного шоу.