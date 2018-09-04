Фотожабы: «Кто Uber до Окрестина заказывал?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

На Зыбицкой снова задержания. Ночью за пьянку забрали 18 человек

2 сентября топливо снова подорожало

Навстречу новому учебному году

РБК: каждый 50-й кандидат в депутаты сообщил о судимости

Из-за ошибки на Земле произошла разгерметизация космического корабля «Союз». Сотрудник РКК «Энергия» по ошибке просверлил отверстие не в том месте и заделал его клеем

Ненасытные. Почему глава «ДНР» и его правая рука перестали устраивать Москву

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«Стой! 400 рублей – нормальная зарплата»