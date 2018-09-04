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Фотожабы: «Кто Uber до Окрестина заказывал?»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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Ненасытные. Почему глава «ДНР» и его правая рука перестали устраивать Москву
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«Стой! 400 рублей – нормальная зарплата»
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