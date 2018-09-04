Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Париже ограбили семейную пару из России: только драгоценностей унесли на 500 тысяч евро
Бывший командир части в Печах: «Впервые про поборы услышал от мамы Коржича»
Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»
Захаров попытался дать интервью на инглиш: «Юности» пришлось менять тарелку
Венерические заболевания, какими чаще всего болеет молодежь Беларуси
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
Гомельчанка сбежала из страны после пьяного ДТП, а потом пришла с повинной в СК
Как Россия выходит из-под контроля
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно. Фотофакт
Чем аукнулась смерть свата Сталина, который до дрожи боялся вождя
Чубрик: Рост минимальной зарплаты пополнит ФСЗН, пусть и на копейки
До +30 и грозы. Какой будет погода на неделе
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Белорусская водительская аномалия
Когда рядом Лукашенко, а тебе без разницы. Фотофакт
Как советские партизаны сожгли деревню и убили ее жителей
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Окаянные дни Василия Жарко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Макей – об «ужасных» бутербродах во Дворце независимости
Цыганкоў: «Больш зьняволеных, міліцыі і адабраных дзяцей»
Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости
«На месте оказалось, что вокруг одни украинцы». Белоруска рассказала, как ездила на заработки в Польшу
Взрыв в мавзолее: как покушались на мертвого Ленина
Працаголік, рыначнік, падабаецца Захаду: сем фактаў пра новага міністра фінансаў Максіма Ермаловіча
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Как немцы выполнили предвыборное обещание Лукашенко
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
Суд по делу Коржича показал, какой бардак творится в армии. И дело даже не в дедовщине
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
Романчук: «Арест Томчина – это удар по системе нацбезопасности»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Сурков и кобура
Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»
Красная юбочка: топ-модель в пикантной фотосессии
Лукашенко поздравили с двойным днем рождения
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Голышом по Мексике
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
04.09.2018
Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»

Рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч.

— Первый и основной вопрос — это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься, — сказал глава Беларуси министру иностранных дел. — Я уже говорил, что экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует.

И подчеркнул, что экспорт — основа белорусской экономики. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт: «Как здесь у нас ситуация?»

Владимир Макей наряду с недостатками отметил наличие позитивных тенденций, сообщает пресс-служба главы государства. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров.

— Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка — от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция, — сказал министр.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.8 (оценок:5)
Главное
Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»
Романчук: «Спрашивается, зачем нарываться?»
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Один из главных банкиров России напомнил про «уродский» словарик Лукашенко
«Насиловали старух и девочек»: как советская армия Литву «освобождала»
Фотожабы: «Кто Uber до Окрестина заказывал?»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY