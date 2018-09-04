Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»

Рассмотрено состояние дел во внешнеэкономической деятельности и график предстоящих международных встреч.

— Первый и основной вопрос — это анализ внешнеэкономической деятельности. Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься, — сказал глава Беларуси министру иностранных дел. — Я уже говорил, что экономика — это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует.

И подчеркнул, что экспорт — основа белорусской экономики. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность развивается с акцентом на экспорт: «Как здесь у нас ситуация?»

Владимир Макей наряду с недостатками отметил наличие позитивных тенденций, сообщает пресс-служба главы государства. За первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. При этом наблюдается рост поставок высокотехнологичных товаров.

— Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка — от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция, — сказал министр.