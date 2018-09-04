Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
Захаров попытался дать интервью на инглиш: «Юности» пришлось менять тарелку
Получилось не всё.
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров решил дать интервью официальному каналу Лиги чемпионов на YouTube без помощи переводчика, комментируя итоги матча с «Мальме» на английском языке, сообщает SPORT.TUT.BY.
Захаров лишь дважды прибегнул к помощи, уточнив значение пары слов. Инициатива главного тренера минской команды похвальна, но, увы, не обошлось без ошибок. В частности, Михаил Михайлович называл команду соперников на русский манер («шведен» вместо «свиден»), а комментируя задержку рейса, сказал, что «Юности» пришлось менять не самолет (plane), а тарелку (plate).
Главное