Захаров попытался дать интервью на инглиш: «Юности» пришлось менять тарелку

Получилось не всё.

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров решил дать интервью официальному каналу Лиги чемпионов на YouTube без помощи переводчика, комментируя итоги матча с «Мальме» на английском языке, сообщает SPORT.TUT.BY.

Захаров лишь дважды прибегнул к помощи, уточнив значение пары слов. Инициатива главного тренера минской команды похвальна, но, увы, не обошлось без ошибок. В частности, Михаил Михайлович называл команду соперников на русский манер («шведен» вместо «свиден»), а комментируя задержку рейса, сказал, что «Юности» пришлось менять не самолет (plane), а тарелку (plate).