Венерические заболевания, какими чаще всего болеет молодежь Беларуси

Среди молодежи в возрасте до 29 лет все меньше тех, кто болеет венерическими заболеваниями.

Чаще всего у них выявляют — хламидийные болезни. Об этом речь идет в новом сборнике Белстата «Дети и молодежь Республики Беларусь», сообщает TUT.BY.

В 2017 году сифилис диагностировали у 127 человек в возрасте до 29 лет. В 2016 году таких пациентов было 166, а еще в 2011 году — 467.

Гонококковую инфекцию в прошлом году обнаружили у 888 человек этой возрастной группы, в 2016 году она была у 1263 человек.

Трихомониаз в прошлом году выявили у 2 840 человек, годом ранее эта цифра достигала 3771, а в 2011 году — 7296.

Также в прошлом году у 3166 человек были другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем. В 2016-м таких болезней было 3794 случая, а в 2011-м — 7190.

Аногенитальную герпетическую вирусную инфекцию в прошлом году нашли у 639 человек, в 2016-м — у 774. Аногенитальные венерические бородавки диагностировали в 2017-м у 1382 человек, годом ранее — у 1 778 человек.

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