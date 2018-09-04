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Скандалы
04.09.2018
Лера Василькова
Один из главных банкиров России напомнил про «уродский» словарик Лукашенко

Правда, очень скоро ему пришлось извиняться.

В день знаний, выступая в МГММО, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин похвалил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и назвал его западных коллег уродами, особо отметив экс-главу британского форин-офис Бориса Джонсона.

– Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии. Посмотрите, извините меня, на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее.

Позднее топ-менеджеру из санкционного списка Минфина США пришлось взять свои слова обратно. Вечером 3 сентября было распространено заявление пресс-службы ВТБ, в котором говорится, что деятельность Джонсона на посту главы британского МИДа пришлась на период «значительного ухудшения и без того не простых российско-британских отношений», а высказывания Костина продиктованы «глубоким разочарованием» от кризиса в отношениях между странами.

Отметим, что месседж Костина созвучен с цитатами из «оскорбительного» разговорника Александра Лукашенко. В 2014-м «под раздачу» от последнего попали Барак Обама, Ангела Меркель, конгрессмены США и другие зарубежные политики.

– Еще не родился тот урод на земле, который бы не понимал, что такое Россия и что такое санкции и чем они обернутся, – сказал тогда глава Беларуси.

Впрочем, официально за свои выпады в адрес оппонентов Александр Лукашенко обычно не извиняется.

Глава крупнейшего банка России пришел на вечеринку в «костюме Сталина»

 
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