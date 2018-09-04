Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси

Месяц назад Алексей Шпилевский был отправлен в отставку с поста главного тренера брестского «Динамо». В интервью Трибуне его мать и агент Елена Шпилевская рассказала о ситуации в команде.

– Как сын перенес уход из Бреста?

– Сама думала, что для него вся эта история дастся тяжеловато, но Алексей взял себя в руки. Помню, мы были в Германии с мужем, ужинали. И тут Валера Исаев первым скинул ссылку на новость о том, что Алексей Шпилевский отправлен в отставку. Мы были в шоке. Для нас было непонятно, каким образом в пять утра Милевский мог знать, что его отправят в отставку. Об этом он написал в Инстаграме. Это же абсурд полнейший. Это ненормально. Так не должно быть в цивилизованной стране.

Муж отправил СМС президенту «Динамо», но ответ не пришел. В тот день утром было совещание, и произошло много кадровых изменений. Европейцы все были за Алексея. Легионеры хотели работать под его руководством. Один африканец, кстати, Алексею до сих пор пишет. Там такие письма, что просто плакать хочется.

– Какую главную опасность вы видели в работе сына в Беларуси?

– Менталитет и алкоголизм. Некоторые футболисты любят выпить.

– Но пить можно по-разному. К примеру, по бутылке объемом 0,5 за вечер.

– Ну, 0,5. А если футболисты бутылками пьют всю ночь, а потом идут на тренировку, на которой тренер дает нагрузку? Честно говоря, я это предвидела. Менталитет у людей, еще раз повторюсь, очень сложный. Особенно у молодежи.

– Неприятности начались у Алексея практически сразу. Вспомнить хотя бы ту перебранку с тренерским штабом «Луча».

– Но так они потом подошли к нему и извинились. Честно говоря, его ошибка была в том, что получил красную карточку в повторной игре с греками. И он говорил мне: «Да, мама, я знаю. Виноват». За эту ошибку до сих пор его ругаю. Тренер так не должен поступать, нужно уметь смолчать. Тем более речь шла о еврокубках. И как можно так себя вести?! Он оставил команду без тренера. В перерыве первой игры с «Аполлоном» ребята говорили: «Как нам не хватало энергии тренера!» Он всегда живет игрой, очень эмоционален. Вот этого команде не хватало. Первый тайм закончился со счетом 0:0. А во втором тайме некоторые игроки стали и не выполнили даже мизерной части тактической задачи Алексея. Делалось все, чтобы его сняли.

– Да ладно?!

– Ну а что, вы не видели, что Савицкий делал? Он просто стоял. Были потери мяча. Мы верующие люди. И пускай это останется на совести ребят, которые в этой игре так себя вели.

– На ваш взгляд, почему Алексею не удалось сработаться с футболистами «Динамо»?

– Все было нормально. Этого не хотели ребята, которые не хотели работать. Было собрание, и на нем А.Н. (наверное, имеется ввиду президент клуба Александр Зайцев – Tribuna.com) сказал: «Милевского снял не Алексей Николаевич, а Александр Николаевич». Снял президент, а не тренер. Там было 70 человек, и все это слышали. Они это могут подтвердить. Алексей хотел сработаться с Милевским. Артему нужно было сесть за стол с тренером и сказать: «Мы должны сплотиться, тренер, и у нас все получится!»

– Милевский сказал, что ваш сын мог испугаться его авторитета.

– Ну, какого авторитета? Какой у него авторитет в 33 года? Если бы он у него был, то играл бы сейчас в «Барселоне». Почему после Бреста не остался в Беларуси?

В «Прессболе» вспомнили историю о том, как я в Инстаграме написала ему: «Дебил Дебилыч…» Знаете, я терпела…

– Вы там, конечно, переборщили.

– Но когда он начал фотографироваться с арбузами и писать что-то про Алексея… Считаю, человек не должен себя так вести. А потом мне написал в комментариях матными словами его агент Панков. Но через полчаса начал извиняться, мол, у меня тоже есть мама, которую я люблю, наши дороги разошлись, желаю успехов Алексею. Понимаете? Великолепно с ним закончили. Считаю, что как агент, а так делал мой муж, он должен был как-то подсказать Артему и разрулить конфликтную ситуацию. Он должен был приехать в Брест и встретиться вместе с Милевским, тренерским составом и Алексеем. Не нужно было все доводить до такого кризиса. Поверьте, Алексей Милевскому плохого не желал. Но что теперь говорить. Все супер.

– Тогда почему отчислили Милевского? Что это была за ситуация?

– Я ж не знаю. Решение принимал президент клуба. Вы что, думаете, что Алексей приехал туда и шашкой начал махать?

– Это правда, что Алексею не понравилось то, что футболисты восстанавливались после игры с пивом?

– Не понравилось. Такого не может быть в команде Бундеслиги. Вы думаете, что в БАТЭ восстанавливаются с пивом? Не уверена, что так делают у Анатолия Анатольевича Капского.

– За что отчислили Гавриловича?

– Этого я не знаю.

– Но вы считаете, что виновниками всех бед являются «морские котики»?

– Да. Только «морские котики» виноваты. Они развалили команду. И теперь клубу очень тяжело собраться. Савицкий чуть ли не на коленях стоял перед Алексеем: «Пожалуйста, дайте мне шанс!» Он неделю тренировался по индивидуальному плану с тренером по физподготовке. Алексей контролировал каждый шаг. А потом тот вышел и забил три гола грекам – Леша его обнял и похвалил. Посмотрите, есть фото, где тот же Гаврилович спрашивает: «Алексей Николаевич, что нам делать?»

Можно долго дискутировать, но пускай вся эта грязь останется на совести «морских котиков», свинок. Как правильно сказал агент Милевского, наши дороги разошлись. У всех все будет нормально. Дай Бог, чтобы и у Артема все было хорошо. Он симпатичный парень. Пускай поскорее встретит девушку и создаст семью. Может быть, тогда и возьмется за голову. И не надо обижаться. Тем более на Алексея Николаевича.

– Алексей подкупает образованностью, умением преподнести себя, но со стороны показалось, что в некоторых ситуациях он перегибал палку, пытался быть резким. Не понять решений, когда он выпускал резервного вратаря, молодежку в Клецке. Вы не считаете, что это перегиб?

– Нет. Выпуск резерва в Клецке – это нормально. Молодежь должна наигрываться. А где же смена? Зачем брать каких-то европейцев, когда есть свои талантливые ребята. Юзепчук и Фамейе ожили. За полтора месяца Фамейе воспрял. Первый конфликт возник тогда, когда один из лидеров команды, не хочу называть его фамилию, ругнулся матом на Фамейе на тренировке. Леша сказал, что так делать нельзя. А Фамейе ответил, что он так постоянно оскорбляет. Вам нормально было бы слышать такое?