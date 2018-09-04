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Общество
04.09.2018
Гомельская правда
Гомельчанка сбежала из страны после пьяного ДТП, а потом пришла с повинной в СК

«Не могу всю жизнь прятаться».

Эта история началась в ночь с 1 на 2 августа прошлого года, рассказывает «Гомельская правда». 31-летняя гомельчанка проводила время за бутылкой горячительного, когда ей позвонила подруга и попросила забрать ее вместе с сожителем откуда-то на машине. Недолго думая, женщина взяла с собой 6-летнего сына — не оставлять же дома одного — и отправилась в ночь.

На обратном пути машину с пьяной водительницей за рулем, ребенком и еще двумя людьми остановили сотрудники ГАИ. Естественно, оформили административный протокол. Ребенок находился с мамой, друзьям же пришлось добираться до дома самим. Авто доставили на штрафстоянку. А когда нарушительницу наконец отпустили, она вызвала «трезвого водителя», который отвез ее с сыном домой.

Вот только приключения женщины на этом не закончились.

Около 5 утра того же дня она встретила того самого сожителя подруги, села за руль своей же машины и вместе с ним поехала в магазин за спиртным. Охрана магазина сообщила в милицию о пьяной водительнице, но, заметив сотрудников ГАИ, женщина решила скрыться. На скорости она не справилась с управлением и врезалась в опору моста.

— В результате ДТП и водитель, и пассажир с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в больницу, где в крови женщины обнаружили 3,2 промилле, что соответствует тяжкой степени опьянения. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, — рассказал старший прокурор отдела прокуратуры области Артур Морозов.

Спустя полтора месяца она выздоровела — и попыталась сбежать от правосудия. Будучи гражданкой России, вместе с ребенком уехала из страны. Беглянку объявили в розыск, а спустя почти год, на прошлой неделе, она сама явилась к следователям со словами: «Не могу всю жизнь прятаться». Первый заместитель прокурора области Александр Дроздов санкционировал заключение ее под стражу.

 
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