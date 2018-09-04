Романчук: «Спрашивается, зачем нарываться?»

Известный экономист Ярослав Романчук в интервью «Салідарнасці» рассказал о главной проблеме нашего сельского хозяйства и о том, почему российские сельхозпроизводители могут подать в суд на белорусов и выиграть дело.

— Недавно вы обрушились с критикой на Михаила Русого, выказав недовольство его работой на посту министра сельского хозяйства, и предложили отправить в отставку с поста вице-премьера. Но только ли один Русый виноват в плачевной ситуации в АПК?

— Если судить об эффективности его работы с той точки зрения бизнеса — насколько рентабельна отрасль, сколько предприятий могут работать без господдержки, какая зарплата работников и прочие показатели, — то приходим к выводу, что такого рода кураторство не дало никакого результата. С другой стороны, конечно, это вопрос подхода в целом, а не вина одного человека. Именно поэтому я считаю, что отставка Русого могла бы стать сигналом того, что Александр Григорьевич готов изменить подход к святая святых — АПК.

В конце концов, сколько уже можно дотировать российского потребителя? Ведь, по сути, мы предоставляем по льготным ценам ресурсы нашему АПК, а потом продаем в Россию товары по ценам ниже белорусского внутреннего рынка. Возникает вопрос: зачем? Если уж говорить про некую социальность, то почему бы своих не поддерживать? И чем объяснить, что при такой господдержке цены на белорусские сельхозтовары у нас в стране выше в разы, чем продукция в ЕС, не говоря уже про Украину?

— Да, но если мы говорим про россиян, то надо понимать, что свои издержки мы компенсируем с энергетического гранта, который они нам снисходительно предоставляют.

— Получается такой круг: мы получаем дотации из российского бюджета в виде энергоресурсов, перерабатываем и экспортируем в Европу нефтепродукты, а потом заработанные от этого деньги пускаем на то, чтобы содержать АПК и дешево продавать белорусское молоко и прочие продукты в Россию. В чем логика?

— Ну в последнее время россияне не очень-то хотят видеть наши дешевые продукты у себя на прилавках.

— Вообще-то это демпинг, когда ты продаешь товар по цене, которая отличается от рыночной. Это запрещено. Если Беларусь вступит в ВТО, то российские производители могут спокойно подать в суд и выиграть дело. Или просто заставят российское правительство ввести соответствующее антидемпинговые санкции.

Спрашивается, зачем нарываться? Есть правила свободной торговли — торгуйте. Это то, против чего выступают все производители. Зачем меряться дотациями, если можно просто меряться качеством и ценой?

— На это наши «крепкие хозяйственники» скажут: мы же должны как-то сбывать нашу продукцию? Куда девать весь наш богатый урожай, за который мы бьемся каждый год? А так колхозы работают, заводы перерабатывают — все при деле.

— У нас без господдержки убыточно 62% сельхозорганизаций. Если взять устойчиво прибыльных, то таких наберется процентов 25. Все остальные в зоне риска. Особенно с учетом той кредиторской задолженности, имеющиеся в этом секторе. Это просто неотдаваемые долги.

По финансовым показателям как было вот такое неблагополучие эти 25 лет назад, так оно и осталось. А все эти удои, привесы, урожайность, яйценоскость — это вал, который не имеет никакого отношения к качеству сельхозорганизации.