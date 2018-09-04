Какие барьеры мешают развитию бизнеса в Беларуси?

Уверенный посткризисный рост белорусской экономики начался лишь в 2018 году, но малый и средний бизнес показал позитивную динамику еще в 2016-м, когда численность занятых на микропредприятиях в Беларуси выросла на 13,4%.

Предпринимателям — и кризис по колено?

— То есть этот сектор быстрее адаптировался к новым условиям, — комментирует ситуацию экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

Кроме того, согласно опросу, опубликованному центром в мае 2018 года, предприниматели стали лучше оценивать доступность возможностей для кредитования.

— Жесткая политика Нацбанка по удержанию относительно низкого уровня инфляции дала толчок к развитию, — подчеркивает эксперт.

По его мнению, в предыдущий период главными барьерами были инфляция и высокие процентные ставки по кредитам:

— Сейчас эти проблемы постепенно уходят — их важность отметили меньше респондентов, чем в прошлые годы. В то же время появляются новые препятствия — институциональные. Например, неравные условия конкуренции с государственным сектором, работа судебной системы. Это все невозможно решить моментально, одним декретом — нужен системный подход.

Глеб Шиманович

Говоря о шагах, которыми государство могло бы поддержать малый и средний бизнес, эксперт предлагает продолжить снижение степени контроля проверяющих органов и смягчение возможных последствий в случае формальных нарушений.

Путь от конкуренции — к партнерству

За последнее время в стране выросли крупные коммерческие структуры, зачастую близкие к государству, что обострило конкуренцию на внутреннем рынке. В такой ситуации сложнее всего пришлось предприятиям малого и среднего бизнеса.

Вот взгляд сопредседателя союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Виктора Маргелова:

— В разных отраслях есть лидеры, достигшие огромной рыночной силы. И они активно пользуются ей. И есть все остальные, которые работают либо в ноль, либо в убыток. Наиболее болезненно это проявляется в розничной торговле.

По мнению собеседника, государство должно уровнять условия:

— Некоторые крупные торговые сети сегодня имеют наценку в два раза выше, чем мелкие магазины. Соответственно, у них хватает и на развитие, и на большую зарплату. А цены формирует рынок. Если крупный сделал их по рублю, то мелкий не может продавать по два — и в итоге он зажат со всех сторон.

Виктор Маргелов

Виктор Маргелов считает, что решить проблему можно с помощью рецептов, давно испытанных в западных странах.

— Нужно всерьез заняться демонополизацией и выравниванием условий хозяйствования. Более того, государству необходимо поддерживать кооперацию малых предприятий. Например, мы создали объединение розничных сетей шаговой доступности, в которое уже входит 43 магазина. Они вместе осуществляют закупки, продумывают логистику… В итоге получается дешевле, МП становятся более конкурентоспособными, — отмечает эксперт.

По словам сопредседателя РКП, есть и другой эффективный способ поддержки:

— Если взять сферу строительства, например, там вопрос уже не в размере предприятия, а в форме собственности. Государственным компаниям дают подряды в первую очередь, а частным — в последнюю и на самых невыгодных условиях.

Как решили проблему, например, в США? Там законодательно определена доля от госзаказов, которая должна выполняться именно субъектами малого предпринимательства. До 20—30% по некоторым позициям доходит. И никто не может выполнить эти заказы, кроме них. Причем вопрос цены не ставится — кто способен лучшую предложить, тому дело и отдадут, — приводит пример Виктор Маргелов.

Миссия выполнима: изменить отношение общества к бизнесу

Еще одна важная проблема, которая значительно тормозит развитие малого бизнеса в Беларуси, — высокая налоговая нагрузка на него. В частности, уровень фискальных изъятий (с учетом налогов и отчислений в ФСЗН он составляет 35—37%) является самым высоким среди всех стран—соседей Беларуси.

По мнению эксперта BEROC Марии Акуловой, властям следует равняться на соседей.

Однако для этого нужно всерьез задуматься о повышении экономической грамотности населения, например, чтобы работники могли самостоятельно выплачивать социальные взносы, а не перекладывать ответственность на работодателя.

Кроме того, эксперт отмечает, что многие белорусы, которые только задумываются об уходе в частный бизнес, чувствуют себя неуверенно из-за недостатка информации о предпринимательстве.

— Нельзя сказать, что в обществе сложилось целиком положительное отношение к частникам. Есть, конечно, попытки популяризации идеи работы на себя в целом, но все равно большая часть граждан склонна трудоустраиваться традиционным путем, а не начинать собственное дело, — считает она.

Мария Акулова. Фото: people.onliner.by

Эксперт подчеркивает, что в странах Евросоюза малый и средний бизнес, напротив, смело развивается и стал ключевым драйвером экономического роста:

— Государству необходимо оказывать таргетированные консультационные услуги, чтобы у людей был доступ к информации: какие преимущества дает свой бизнес, как правильно написать бизнес-план, где взять деньги… Важно, чтобы энтузиасты не шагали в пустоту, а обладали хотя бы базовыми знаниями для старта.

Вторая составляющая проблемы заключается в специфике белорусского образования.

— То, что сегодня преподается, не соответствует реалиям. А в школах и университетах часто нет дисциплин, которые бы рассказывали о предпринимательстве или основах бизнес-стратегии. Когда они появятся, молодежь начнет смотреть по-другому на многие вещи. Так что образование и популяризация идеи развития бизнеса в обществе очень важны, — уверена Мария Акулова.

Отпугивают начинающих бизнесменов и крупные штрафы, которые налоговики выписывают даже за незначительные нарушения.

— К сожалению, работает не предупредительная система — все фактически направлено на наказание. Но если брать мировые практики, то более либеральное отношение к мелким нарушениям, как правило, ведет к более успешным экономическим показателям со стороны бизнеса. Важно, чтобы человеку давали возможность исправить свои ошибки, а его компания продолжала работать и приносить прибыль, что выгодно для экономики в целом, — резюмирует эксперт BEROC.

1. Уменьшить частоту проверок бизнеса, смягчить возможные последствия в случае незначительных нарушений.

2. Провести реальную демонополизацию и уравнять условия хозяйствования для крупного и мелкого бизнеса, для частных и государственных предприятий.

3. Установить долю от госзаказа, которая должна выполняться исключительно субъектами малого и среднего бизнеса.

4. Поступательно снижать налоговую нагрузку на бизнес — в частности, объем отчислений в Фонд социальной защиты населения.

5 .фНаладить системную работу по информированию и консультированию населения по вопросам открытия бизнеса. Ввести в школах и университетах дополнительные предметы по предпринимательству и бизнес-стратегии.