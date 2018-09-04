Чубрик: Рост минимальной зарплаты пополнит ФСЗН, пусть и на копейки

Кому выгодно частое повышение минимальной зарплаты?

Белорусское правительство выступает с предложением повышать минимальную зарплату каждый квартал. Это позволит более быстрыми темпами «подтянуть по заработной плате низкооплачиваемые слои населения», сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас.

В последний раз минимальную зарплату повышали в начале этого года с 265 до 305 рублей.

Если Александр Лукашенко одобрит предложение правительства по ускоренному росту минимальной зарплаты, то вскоре она может вырасти примерно на 20 рублей, достигнув среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек (328,45 рубля).

Кстати, работник с номинальной зарплатой в 500 рублей после уплаты 13% налога и 35% взноса в ФСЗН, получает лишь 260 рублей, которые наниматель по закону должен довести до минимальной зарплаты, установленной Советом министров.

Рост минимальной зарплаты выгоден ФСЗН

Интерес правительства к повышению «минималки» вполне понятен, если принять во внимание тот факт, что более четверти взносов в Фонд соцзащиты населения платится с минимальной зарплаты. Ускорение ее роста — это, с одной стороны, мера, направленная на повышение социальной защищенности наиболее уязвимой части работающих белорусов и, как следствие, уменьшение уровня бедности.

С другой — возможность увеличить поступлений в Фонд соцзащиты населения, подчеркивает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

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