«Поехали на дачу, и подружку красивую возьми»

Белорусы в соцсетях подключились к флешмобу #дамаудобнаявбыту. Люди откровенно рассказывают о том, как они и их близкие сталкивались с дискриминацией по гендерному признаку и проявлениями сексизма.

Беременность не по плану начальства: директор компании не предоставил отпуск перед декретом и лишил части матпомощи

Наталья Лопан

Наталья Лопан в Фейсбуке вспоминает, как на одном собеседовании ей сказали: «Но Вы же можете уйти в декрет?»

— Да, — ответила Наталья, — как и любая женщина детородного возраста.

«Моё резюме было безупречным, квалификация не вызывала сомнений, работодатель очень хотел заполучить себе хорошего специалиста», — пишет Наталья.

Предложение нанимателя звучало так: «Если отработаете два года до декрета, будем считать, что вы выполнили договорённости».

Наталья ответила, что планов уходить в декрет у нее нет, но если так случится, она ничего предпринимать не станет.

Через несколько месяцев она узнала, что беременна.

— Работала я за двоих — за период моей работы я одна (будучи уже беременной) заключила 16 договоров, остальные три сотрудника отдела за то же время все вместе заключили 24 договора — по 8 на брата...

В отпуск ушла согласно составленному заранее плану отпусков, хотя могла бы воспользоваться положением и забрать весь сразу. Но я не хотела подводить людей.

Когда, находясь на больничном по беременности и родам, я попросила дать мне вторую часть отпуска перед отпуском по уходу за ребёнком, я услышала, что это невозможно, потому что на моё место уже взяли человека и, чтобы дать мне отпуск, его придётся уволить.

WTF? — подумала я. Как это, взять человека на место того, кто находится на больничном? Но с месячным ребёнком на руках у меня не было сил копаться в нормативке и выяснять с ними отношения, у меня были более важные дела, и я «забила».

Коллективным договором в организации, где работала Наталья, была предусмотрена выплата материальной помощи в связи с рождением ребёнка в размере 40 базовых величин.

— Первое моё заявление на её выплату было отклонено с визой «рассмотреть по результатам года».

По второму заявлению, написанному после завершения года, мне выплатили 15 базовых величин, с визой «остальные 25 — после фактической отработки в компании двух лет».

В следующий раз, принимая решение о том, соглашаться ли на предлагаемую работу, буду внимательнее к тому, какие вопросы работодатель задаёт на собеседовании, — заключает Наталья.

«Какое отношение мой директор имеет к моей личной жизни?»

Вероника Гришкова

Журналистка Вероника Гришкова признает, что она #дамаудобнаявбыту.

«Готовить, убирать, закладывать белье в стирку — эти обязанности я сама взяла, никто не просил :) Но вышло так, что я сама люблю чистоту, а потому, как говорится, любишь на саночках кататься... Но это в семье», — делится Вероника в Фейсбуке.

По наблюдениям журналистки, в нашей стране многие мужчины-руководители убеждены, что у них больше прав, чем у женщин. Девушка приводит пример, как руководитель радио, на которое она пришла работать по распределению, пригласил ее на беседу в кабинет и сказал: «Ну, ты же понимаешь, что два года тебе нельзя беременеть? А если вдруг случится, то приходи — я расскажу тебе, что делать...»

— Я промолчала лишь потому, что лишилась дара речи. И, наверное, это к лучшему. …Какое отношение мой директор имеет к моей личной жизни? Какое право он имеет решать, рожать мне или нет? Это дело мое и моего парня в то время. Всё. Точка. Больше это не касается никого в этой Вселенной. А вот это «я расскажу, что тебе делать...». Что это? Это как? Чужой дядька будет учить меня делать аборт? С чего вдруг? Кто он такой, чтобы такое произносить?

Вот даже отзеркалить такое невозможно, чтобы начальница подчиненному мужчине сказала: «Приходи, я расскажу тебе про стерилизацию…»

«А вы знаете, что от феминисток у мужчин импотенция?»

В Инстаграме ringriel собрала дайджест сексистских цитат.

— Да что ты ерундой страдаешь, зачем тебе эта магистратура? Выходи за меня, ребёночка родим. Я ж на заводе работаю, ты в школе. Что еще надо?

— Почему ты феминистка, вроде бы не страшная?!

— Мне проще самой помыть посуду, чем ждать, пока он поможет, просить его...

— Мужчины должны за девушку платить. А девушка за это ничего не должна. Они тратят деньги, чтобы провести с ней время.

— Ты сама захочешь готовить своему мужчине, когда увидишь, как он бутербродами питается.

— А вы знаете, что от феминисток у мужчин импотенция? (преподаватель ВУЗа на экзамене по истории педагогики).

— Не расстраивайся, ты ж такая красавица, ты точно следующая замуж выйдешь! (на свадьбе у друзей).

— Поехали на дачу, я с моим другом, и ты подружку красивую возьми (незнакомый человек).

Участница флешмоба поделилась и личной историей: «На одном из open air фестивалей незнакомый парень просто подошёл и схватил меня за попу. Я стала кричать на него, угрожала милицией... Он просто стоял, улыбался, смотрел на меня и повторял: «Девушка, вам показалось».

«Инструктор по вождению сказал, что это не мое, мол, иди, занимайся мужем и детьми»

Пользовательница Инстаграма alexasol18 приводит несколько впечатливших ее историй, посвященных женщинам в мире мужчин:

«В университете у нас была великолепная преподаватель психологии. Талантливая и очень умная женщина, профессор, которая также занималась коррекционной работой с особенными детками. Так вот, при всей ее заслуженности, на нее соседские бабушки смотрели с сочувствием и состраданием, поскольку она была не замужем. А что это значит? Несчастная женщина! Получается, женщина изначально рождается неполноценной, ищет свою половинку, и только найдя ее, она становится цельной личностью. И будь ты хоть трижды профессор, в глазах других ты несчастная.

Для мужчин такого предубеждения нет. Если ты успешный холостяк, тебе никто не станет сочувствовать, наоборот, похвалят! Это бесит, навязанные стереотипы о том, что женщина может быть счастливой только с мужчиной, только замужем, иначе она бракованная, и даже мучается комплексами. А уж если нет детей, только ленивый не спросит, когда и почему? И какая бы успешная ни была карьера, всё равно её будут считать не совсем удачливой, даже если она счастлива».

Участница флешмоба вспоминает, как во время учёбы в автошколе столкнулась с предубеждением в отношении девушек-водителей.

«Частный инструктор прямым текстом сказал мне, что это не мое, мол, иди, занимайся мужем и детьми. Зачем тебе водить? Не дано! А другой, более деликатный, при разборе нарушения соседнего водителя, сказал: «Даже ты это понимаешь?». Что, Карл??? Даже я? Чем я хуже других, хуже мужчины, который едет через двойную сплошную? Женщины-водители ещё более внимательные и аккуратные, потому что часто везут детей! И моя мотивация получить права и старания, и усилия были точно не хуже! В итоге, всем, кто унижает женщин-водителей, мой ответ: стоп!

Ещё один вообще сразу же пригласил в лес! Расслабиться после тяжёлого дня. Это неуважение к женщине, и я знаю, что он такое предлагал и другим курсанткам, и они терпели, ехать-то надо и сдать надо!»

«Я хочу жить в XXI веке в адекватном и равноправном обществе. А вы?»

Женя Велько описывает ВКонтакте пример из жизни своей матери.

«Моя мать работает в музыкальной школе, её партнёрка — на заводе, и в обоих случаях их коллеги-мужчины получают бо́льшие зарплаты за тот же труд и на тех же должностях, т.к. «им же семью кормить» (даже если семьи нет и не предвидится), а женщин «муж прокормит».

Такие, как Крят (автор публикации о редакторках TUT.BY), занимают руководящие должности и говорят вам/вашим матерям/сёстрам/дочерям/девушкам/подругам, что их труд, конечно, норм, но вообще-то пора бы подумать о «женском счастье», потому что «ценность» женщины — это «удобство в быту».

Я хочу жить в XXI веке в адекватном и равноправном обществе. А вы?»