До +30 и грозы. Какой будет погода на неделе

Прогноз на ближайшие дни.

Во вторник, 4 сентября, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +22..+27°С, по юго-востоку воздух прогреется до +30°С.

5-6 сентября сохранится теплая погода.

5 сентября местами по западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +21..+28°С.

6 сентября ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+27°С.