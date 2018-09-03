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Комментарии
03.09.2018
Марина Светлова
Телеграм-канал, сообщивший об инсульте Лукашенко, теперь написал про Румаса

Согласно «информации» телеграм-канала «Незыгарь», нынешний премьер Сергей Румас подтягивает «боевые отряды», готовые бороться с «российской агрессией» и чистит белорусский Кабмин от русского языка.

После истории с «инфарктом Лукашенко» телеграм-канал «Незыгарь» выдал очередную «сенсацию». На этот раз объектом его «расследования» стал новый белорусский премьер Сергей Румас.  Согласно источникам, глава белорусского правительства, пользуясь тем, что является главой федерации футбола, начал формировать из околофутбольных экстремистов боевые отряды для борьбы с российской агрессией.

Вот что дословно пишет «Незыгарь»:

«Отдельные влиятельные минские товарищи ставят своей задачей создание радикальных ячеек националистов на любой возможной базе. Нынешний премьер Беларуси Румас по совместительству является главой Белорусской федерации футбола. Занят тем, что подтягивает в околофутбольную тему экстремистов, чтобы сформировать управляемые «боевые отряды», готовые бороться с «российской агрессией». Националистическая символика в спорте становится точкой сборки для управляемого Минском национализма».

Однако этим деятельность Румаса, по версии издания, не ограничилась и премьер начал «чистить Кабмин от русского языка».

«19 августа было внесено (но не опубликовано) первое постановление Румаса. Первое постановление нового премьера Беларуси вышло на белорусском языке. Ранее такое происходило только в случае с указами, как-то связанными с «национальной» культурой. В Беларуссии мову используют от силы несколько тысяч националистов, большинство которых являются получателями грантов и контактируют с американским, британским, польским, чешским и прочими посольствами», — пишет Незыгарь.

«Это прекрасно! Румас формирует «Белый легион» 2.0 и «чистит» кабмин от русского языка. Вот его главная задача, по мнению «Незыгаря»), — прокомментировал сообщение на своей странице в Фейсбуке лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев. — Проверил на сайте Совмина постановления. От 19.08 ничего нет. Жаль, было бы красиво».

Впрочем, это не первое удивительное сообщение от «Незыгаря». Блогер Эдуард Пальчис рассказал, как в свое время написал им «полную ахинею» про связь Владимира Макея с Зенонм Позняком, и Телеграм-канал напечатал без всякой проверки.

Тем не менее надо отметить, что «Незыгарь» — один из самых популярных каналов в Телеграме. Его читает около 158 тысяч человек. Обычно этот анонимный блог пишет о борьбе за власть в России, настроениях в Кремле, клановой принадлежности российских чиновников и силовиков. В последнее время «Незыгарь» ощутимо больше стал уделять внимание Беларуси и Александру Лукашенко. О достоверности информации может судить любой адекватный человек, прочитавший выше изложенные «новости». Тем не менее общая направленность и точка подачи канала в отношении Беларуси заставляет задуматься.

Кстати, вряд ли можно назвать информацию «Незыгаря» такой уж безобидной. Например, политолог Валерий Карбалевич предполагает, что сообщение об инсульте Лукашенко в итоге стоило Кобякову его кресла.  

 
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