Глава «Белнефтехима» обвинил министра энергетики РФ в неконструктивности

Андрей Рыбаков прокомментировал заявления российской стороны о том, что экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет.

Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

— Сегодня в ряде российских СМИ прозвучала информация с комментарием министра энергетики РФ Александра Новака о том, что экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты в Республику Беларусь нет, потому что они просто могут реэкспортироваться. Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности, — отметил Андрей Рыбаковв интервью БЕЛТА.

Он подчеркнул, что свою позицию и аргументы переговорщики с белорусской стороны озвучивают на консультациях и не намерены транслировать их в СМИ до завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов.

В настоящий момент белорусская и российская стороны находятся в стадии сближения позиций по определению индикативных балансов на 2019 год. Вся работа по поставкам российских нефтепродуктов ведется исключительно в правовом поле. Беларусь выполняет в полном объеме взятые на себя обязательства.

— Введение запретов и ограничений в данном вопросе нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС. Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции, — заключил Андрей Рыбаков.