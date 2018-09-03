Автор расследования о вакцине «Эупента»: «От вывода, что это были испытания на детях, не отказываюсь»

Журналистское расследование в интернет-газете «Ежедневник» о том, как в Беларусь попала южнокорейская вакцина «Эупента», и подозрения автора расследования насчёт использования белорусских детей в качестве «полигона для испытаний» иностранной вакцины, наделала много шума.

Причиной же для таких подозрений автора расследования стали сомнения в законности приобретения этой прививки. И то, как Министерство здравоохранения проводило тендер на приобретение необходимой вакцины.

С момента публикации расследования прошла неделя. За это время насчёт «Эупенты», вакцинации и подозрения в клинических испытаниях препарата высказались и чиновники Минздрава, и доктора, но и Сергей Сацук от своих первоначальных выводов не отказывается.

СК: пока нет фактов, что истерия в СМИ связана с конкурентной борьбой производителей вакцин

«Я не вижу никаких других причин, для чего ещё эту вакцину нужно было завозить в Беларусь. Тем более – по такой рекордно низкой цене. Таких цен нет! Они заплатили за 200 тысяч доз 260 тысяч долларов. Нет в мире вакцины с такой стоимостью! Самая дешёвая вакцина, российская АКДС, стоит минимум 5 долларов за дозу. Такая низкая цена вакцины (1.3 доллара за дозу «Эупенты» – Еврорадио) означает, что на некоторых этапах создания вакцины, клинических испытаниях или ещё что, на чём-то сэкономили. Та же регистрация этой вакцины в Беларуси обошлась бы приблизительно в 50 тысяч долларов. Клинические испытания, регистрация в своей стране – всё это стоит десятки миллионов долларов. Которые закладываются в конечную стоимость вакцины. Поэтому французская вакцина, к примеру, стоит от 20 долларов за дозу. А тут — 1.3 доллара! Не может вакцина, которая прошла все клинические испытания и регистрации, стоить столько» – убеждён Сергей Сацук.

«Эй, начальники Минздрава, у вас совесть есть?»

По мнению журналиста-расследователя, согласившись на проведение таких «международных испытаний новой корейской вакцины», Беларусь способствует её выходу на международный фармацевтический рынок.

«Согласно международным требованиям, если испытания проведены и подтверждены в стране, где жесткое регулирование фармацевтического рынка, а Беларусь именно такая страна, то не требуется проведения дополнительных испытаний в другой стране. Таким образом, корейцы могут зарегистрировать эту вакцину в Беларуси, а потом подаваться на регистрацию в других странах. А как мы знаем со слов представителей Минздрава, корейцы завершили подготовку документов и теперь будут подавать на регистрацию «Эупенты» в нашей стране», – говорит редактор «Ежедневника».

По словам собеседника Еврорадио, лично он назвал бы такие действия Минздрава геноцидом. Сергей Сацук убежден, что в данном случае речь может идти «о масштабной коррупции», которая «крышуется» очень серьёзными людьми и большими звёздами на погонах».

Полностью беседу с Сергеем Сацуком можно послушать и посмотреть тут: