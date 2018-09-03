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Общество
03.09.2018
Карина Барабаш, intex-press
Фельдшер: «В планах уехать за границу. Пусть буду простым рабочим, но зато смогу заработать»

Фельдшер скорой помощи рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, от чего зависит его получка, как часто обновляет свой гардероб и почему проводит отпуск в городе.

Фото: in-vidnoe.ru

С детства я хотел быть врачом. Мое желание поддерживали родители и бабушка. После школы я пытался поступить в медицинский университет. Проходные баллы были высокими, я не прошел и в итоге подал документы в медицинский колледж. По распределению я попал в больницу, где проработал два года, а затем уехал в Барановичи, где устроился работать на станцию скорой помощи фельдшером. Здесь работаю пять лет.

Смена у меня длится 12 часов. День – ночь на работе, затем два дня дома. В месяц мне надо отработать 13 смен. За смену в среднем бывает шесть вызовов. Основные пациенты – люди, страдающие гипертонией.

Беру больше ночных смен

Работать в таком режиме сложно. И меня угнетает, что работаю я много, а получаю при этом мало. В месяц я зарабатываю 400 рублей. Но я стараюсь брать больше ночных смен, чтобы зарплата была выше. Например, в прошлом месяце вместо тринадцати смен я отработал девятнадцать и получил 500 рублей. Но и этих денег не хватает.

Пока я живу с родителями – это значительно экономит деньги. А вот год назад попытался жить отдельно: снимал квартиру, за которую ежемесячно платил больше 100 долларов плюс коммунальные. Вскоре понял, что трачу деньги впустую, и съехал к родителям.

Каждый месяц со своей зарплаты я отдаю им около 20 рублей, чтобы оплатить коммунальные услуги. Зимой, понятное дело, коммуналка выше, и тогда отдаю родителям около 35 рублей. Но это все равно меньше, чем если бы я оплачивал коммунальные платежи в съемном жилье.

На мобильный телефон уходит 25 рублей. Конечно, это много. Зато в мой тарифный план включен высокоскоростной безлимитный интернет. А в интернете я провожу много времени: ежедневно сижу в соцсетях, смотрю различные видео. Я не считаю нужным экономить на интернете, потому что это экономия на качестве жизни.

Еще тридцать рублей «съедает» домашний интернет. Кто-то скажет, зачем он нужен, если безлимит на телефоне. Но я готов на это тратиться: гораздо удобнее сидеть дома в интернете за компьютером. К тому же по вечерам в интернете сидит вся семья.

«Еда – это то, от чего я получаю удовольствие»

Продукты в основном я покупаю себе сам. На еде не экономлю. Еда – это то, от чего я получаю удовольствие и поэтому не вижу смысла в этом себе отказывать.

Ежемесячно на покупку продуктов у меня уходит около 100 рублей. Я никогда не закупаюсь на весь месяц. Обычно хожу в магазин каждый день и покупаю по мере необходимости. Беру все, что хочу: колбасу, курицу. Колбасы покупаю немного – 300 граммов, но выбираю не самую дешевую, от 22–25 рублей за кило. Свинину не люблю, поэтому ее я не покупаю.

Часто в моей корзинке бывают фастфуд и уже готовая еда – это быстро и вкусно, хоть и стоит дороже. Особенно это спасает, когда лень готовить. Из фастфуда очень люблю пиццу, гамбургеры и суши. Обычно заказываю три раза в месяц. За один заказ в среднем отдаю 20 рублей, зато наедаюсь на весь день.

Что касается фруктов и овощей, то у нас есть дача, где растет много вкусного. Поэтому летом я езжу за овощами туда. Благодаря этому меньше трачусь на разные соусы – ем все свежее. А зимой и осенью в ход идут закатки.

Приличная часть зарплаты уходит на покупку сигарет. Каждый день беру пачку, она стоит 2 рубля. В месяц выходит «круглая» сумма, но курить дешевые сигареты противно. Уж лучше тогда вовсе бросить. Понимаю, что, если перестать курить, можно прилично сэкономить, но пока я живу один, о том, чтобы отказаться от этой привычки, не думаю.

Велосипед – отличное вложение

Обязательная статья расходов – оплата кредита. Недавно я взял в рассрочку велосипед стоимостью 500 рублей. Теперь каждый месяц с зарплаты я плачу за него 50 рублей. Но, на мой взгляд, это отличное вложение. Велосипед – это удобно. Теперь я могу добраться в любую точку города быстро, а главное – бесплатно. Раньше я ездил на общественном транспорте и за день мог «выкатать» пять рублей. Теперь эти деньги могу сэкономить и заодно провести время с пользой.

На другие кредиты не решаюсь, взаймы денег не беру. Выбраться из долгов потом очень сложно.

Ежемесячно хожу в парикмахерскую. На стрижку уходит всего 5 рублей. За бородой ухаживаю сам. В барбершопах цены высокие – привести бороду в порядок обойдется где-то в 40 рублей.

Кино, бильярд, рыбалка

Я стараюсь не сидеть дома, но и на развлечения сильно не трачусь. Пару раз в месяц могу сходить в кино или в бильярд. Один поход обходится примерно в 20 рублей.

На море не езжу – отдавать пару сотен долларов за двухнедельный отдых на курорте я не готов. Поэтому свой отпуск обычно провожу дома: езжу на рыбалку или на озеро.

Одежду покупаю только по необходимости. В моем шкафу много вещей, которые я когда-то приобрел. Ношу их до сих пор. Они в хорошем состоянии, поэтому не вижу смысла часто обновлять свой гардероб.

Планирую сменить профессию

С каждой зарплаты я стараюсь оставлять как минимум 100 рублей на непредвиденные расходы. Но так как я – не экономный, нередко эти деньги не «доживают» до следующей зарплаты.

Жить так, как живу сейчас – от зарплаты до зарплаты, я не готов. Да, моя работа мне нравится, но надо как-то жить. Поэтому в будущем планирую сменить профессию.

Работать медиком в Беларуси не хочу. Это не перспективно. Когда-то я думал уехать в Минск и устроиться там, но понял, что больше денег у меня не станет, ведь придется платить за съемное жилье.

В ближайших планах – найти себе подработку, подкопить денег и уехать работать за границу. Пусть я буду там простым рабочим, но зато смогу хорошо заработать. Ведь хочется приобрести свое жилье и транспорт. К тому же, когда появится семья, ее нужно будет содержать. А за такие деньги, которые я получаю сейчас, это будет очень сложно.

 
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