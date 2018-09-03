Защитники Куропат получили сроки

Причиной стал инцидент, произошедший 1 сентября возле ресторана «Поедем поедим».

Задержанные 1 сентября участники акции протеста возле ресторана «Поедем поедим» в Куропатах Денис Урбанович и Максим Винярский арестованы на семь и десять суток соответственно. Еще один задержанный — Филипп Шавров — оштрафован на 20 базовых величин (490 рублей).

Соответствующее решение 3 сентября вынес суд Минского района, сообщает правозащитный центр «Весна».

Активисты признаны виновными по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях за неподчинение требованиям сотрудников милиции.

Урбановича, Винярского и Шаврова задержали в субботу, 1 сентября, около 20.30 после очередного инцидента возле ресторанно-развлекательного комплекса. Их отвезли в районный отдел милиции, а затем до суда поместили в изолятор временного содержания Минского района.

Как сообщила БЕЛСАТу общественная активистка Ольга Николайчик, Шавров принес к ресторану большой камень, который положил посередине проезда на территорию комплекса «Поедем поедим». Протестующие стояли возле камня, препятствуя движению машин. После того, как у ворот развлекательного комплекса началась толкотня, администрация «Поедем поедим» вызвала милицию.

«Мне Денис успел крикнуть из машины: «Ольга, нас пообещали чуть ли не убить, пообещали отбить все органы», — рассказала Ольга Николайчик.

Уже три месяца в Куропатах под лозунгом «Не кабак, а музей» проходит акция протеста против ресторана, который открылся в начале лета рядом с урочищем Куропаты, месте массовых расстрелов в сталинские времена.