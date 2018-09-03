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Общество
03.09.2018
Роман Васюкович, Еврорадио
Скандал в Новополоцке: молодые мамы получают «декретные» деньги по алфавиту

В Новополоцке «декретницам» задерживают помощь на детей. Со своими сотрудницами не может рассчитаться торговая сеть «Базис».

– Почти половине матерей не выплатили деньги за август, — рассказывает Еврорадио новополочанка Анна. — 4 сентября будет собрание, где нам будут объяснять, почему не выплачивают “детские”. Хотя каждый месяц говорят, что главная причина в недобросовестных арендаторах, которые опаздывают с выплатами. Соответственно, опаздывают с выплатами и нам.

«Базис» — одно из самых старых предприятий Новополоцка. Ещё пару лет назад это была успешная торговая сеть. Магазинами был охвачен почти весь город. Но в начале прошлого года полки магазинов «Базиса» начали пустеть. Дошло до того, что приобрести можно было разве что спички, воду или пиво… Руководство торговой сети объясняло экономические проблемы невозможностью соревноваться с крупными конкурентами: «Короной», «Еврооптом» и другими.

В прошлом году шла речь о запуске относительно «Базиса» процедуры банкротства. Но этого не произошло.

Пустые полки магазина

– В первую очередь выплатили многодетным матерям, — добавляет женщина. — А когда мы спросили про остальных, нам ответили, что выплачивают по алфавиту. Поэтому всё зависит от фамилии: повезёт с деньгами или нет.

Сегодня в декрете около 60 человек, выплат ждёт половина из них. Помощь составляет около 320 рублей на ребёнка. Есть одинокие женщины, которые растят детей сами. Из-за такой ситуации многие оказались в долгах и не знают, как связать концы с концами.

Главный бухгалтер ОАО «Базис» Светлана Козел подтвердила Еврорадио, что проблема с выплатами “детских” существует.

– Выплаты не в срок у нас есть, — говорит она. — Это связано с тем, что у нас [теперь] декретниц больше, чем работников. Начислений из Фонда социальной защиты населения недостаточно для выплаты помощи. Получается, что мы дополнительно должны укладывать деньги. А у нас проблемы в организации. Есть задолженность перед бюджетом. Но часть помощи мы уже выплатили”.

Сколько женщинам ждать окончательного расчёта, Еврорадио не ответили. На предприятии объяснили, что выплаты происходят по мере поступления средств. Молодым матерям платят “декретные” из денег, которые «Базис» получает за аренду своих помещений. Сегодня основной арендатор — витебская сеть магазинов «Веста».

Что делать в такой ситуации?

Еврорадио поинтересовалось у юриста из Полоцка Виктора Стукова.

– Не нужно ждать, пока долг достигнет каких-то крупных размеров, — говорит он. — Как на любом предприятии, у «Базиса» есть профсоюз, который обязан защищать социально-экономические права своих друзей. Другое дело, что наши профсоюзы зависят от нанимателя и неэффективны.

По мнению Стукова, то, что руководство оправдывается тяжёлым экономическим состоянием, — обычное дело. Так оно прикрывает свои производственные проблемы деньгами сотрудниц.

– Если эти выплаты гарантированы, и наниматель говорит, что готов выплатить, но нет денег, то нужно взять справку от нанимателя (с подписью директора и бухгалтера), что такие выплаты гарантированы, и идти к нотариусу, — добавляет юрист. — Там выпишут нотариальное постановление о снятии этих денег и перечислении женщинам. Это постановление передать директору, а если выплат не будет, то идти в отдел принудительного исполнения, который спишет средства со счёта предприятия.

 
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